Ein historisches Foto am 1. Juli 2021 vor dem Eingang des St. Josefskrankenhauses in der Weststadt: Es ist der Tag, an dem Benjamin Behar (links) und Prof. Rainer Salfeld (2.v.r.) von der Klinikgruppe Artemed das Traditionshaus vom Freiburger Vinzentinerinnen-Orden übernehmen. Generaloberin Schwester Birgitta Stritt hatte „gemischte Gefühle“. Manfred Albrecht (r.) bleibt Geschäftsführer des Krankenhauses. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Es ist eine Zäsur für die Weststadt, ein Einschnitt für die Heidelberger Krankenhauslandschaft: Das traditionsreiche St. Josefskrankenhaus ist seit Donnerstag nicht mehr im Besitz des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Der Freiburger Orden hatte die Klinik im Oktober 1890 in der Landhausstraße gegründet, damals am Rande der gerade entstehenden Weststadt. 131 Jahre später steht das Haus mitten im Stadtteil. Die Ordensschwestern haben es über die Jahrzehnte zu einer modernen Klinik weiterentwickelt.

Neuer Eigentümer ist die bundesweit tätige Klinikgruppe Artemed, die 17 weitere Krankenhäuser und sechs Pflegeeinrichtungen betreibt. Sowohl die scheidenden Ordensschwestern als auch der neue Gesellschafter betonen: Fast alles soll bleiben, wie es ist. "Für Mitarbeiter und Patienten wird es keine wesentlichen Veränderungen geben", versprach Artemed-Geschäftsführer Benjamin Behar am Donnerstag bei einem Pressetermin anlässlich des Gesellschafterwechsels.

Der Geschäftsführer des Krankenhauses, Manfred Albrecht, der das Haus nun gemeinsam mit Behar leiten wird, erklärte: "Die Arbeitsverträge aller Mitarbeiter bleiben unverändert." Und Behar betonte weiter, man wolle den "zugewandten Geist des Hauses" erhalten: "Für uns ist es eine Ehre, dieses sehr gut und liebevoll gepflegte Haus, das für die Bürger Heidelbergs eine kompetente und sympathische Anlaufstelle bleiben soll, in die Zukunft zu führen."

Zum Übergabetermin war auch die Generaloberin des Freiburger Ordens, Schwester Birgitta Stritt, gekommen. "Ich bin heute mit gemischten Gefühlen hier", sagte sie freimütig. "Nach 130 Jahren gibt man so ein Haus nicht mit einem Ärmelschütteln aus der Hand – da ist schon etwas Wehmut." Doch betonte sie auch, dass der Orden Artemed vertraue: "Für uns ist wesentlich, dass die christlich-humanen Werte des Hauses erhalten bleiben. Das hat Artemed uns zugesichert." Mit dem St. Josefskrankenhaus gibt der Orden seine letzte Klinik ab, bereits vergangenes Jahr gingen die beiden Freiburger Kliniken St. Josef und Loretto an Artemed.

Für Schwester Birgitta Stritt war das Abgeben der Krankenhäuser eine unvermeidliche Entwicklung: "In den 30er-Jahren gab es um die 3000 Vinzentinerinnen, heute sind es noch 89 Schwestern." Der Altersschnitt im Orden liegt bei über 80 Jahren. "Jüngere Frauen gehen diesen Weg heute eigentlich nicht mehr." Auch im St. Josefskrankenhaus gab es schon in den letzten zehn Jahren keine Ordensschwestern mehr. Zudem werden die Rahmenbedingungen für kirchliche Kliniken immer schlechter, was Geschäftsführer Albrecht bestätigte: "Die Fördermittel sind da sehr zurückgegangen in den letzten Jahren."

Die Artemed übernimmt ein bestelltes Haus, wie Behar betonte: "Ich habe selten ein Haus in so gutem Zustand gesehen: Wer durch den historischen, wunderschönen Eingang hereinkommt, betritt eine moderne Klinik." Man wolle als neuer Gesellschafter Kontinuität und Wandel vereinen: Neben der dem Menschen zugewandten Krankenpflege soll auch die grundsätzliche Ausrichtung des Krankenhauses als Grund- und Regelversorger mit einer spezialisierten Hochleistungsmedizin in ausgewählten Bereichen erhalten bleiben.

Doch natürlich wird auch weiter modernisiert. Behar erklärt: "Wir werden uns stark mit Themen wie der robotergestützten Chirurgie, neuen bildgebenden Verfahren oder auch pharmakologischen Fortschritten und dem Umgang mit Pandemien beschäftigen." Die Corona-Pandemie hat auch schon direkt Auswirkungen auf die Modernisierung der Patientenzimmer, die noch dieses Jahr beginnen soll: Einige davon werden nun mit Schleusen ausgestattet.

Im St. Josefskrankenhaus arbeiten 600 Mitarbeiter. Es gibt 249 Betten in den Fachrichtungen Intensivmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Radiologie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe. Jedes Jahr werden etwa 21.000 Patienten stationär und ambulant behandelt. Mit der Louise-von-Marillac-Schule hat die Klinik ihre eigene Pflegeschule, die ebenfalls von der Artemed übernommen wird. Das Hospiz Louise – ein paar Meter vom St. Josefskrankenhaus entfernt – wird aber weiter von den Ordensschwestern getragen.