Heidelberg. (pol/rl) Zwei Sprayer haben am Samstagmorgen die Rollläden eines Kiosks auf dem Wilhelmsplatz mit Graffitis besprüht. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin kurz vor 1.30 Uhr die Polizei verständigte. Ein Streifenwagen entdeckte die beiden Verdächtigen an der Ecke Römerstraße und Kaiserstraße. Der eine rannte nun zurück in Richtung Wilhelmsplatz, wo ihn eine Fußstreife festnahm. Der zweite Verdächtige fuhr auf einem Fahrrad davon.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache kam der Verhaftete wieder auf freien Fuß. Der andere Sprayer soll etwa 1,90 Meter groß sein. Er trug einen grauen Pullover, eine dunkle Cap und eine lange Hose.

Info: Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 entgegen.