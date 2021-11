Von Werner Popanda

Heidelberg. Sollen städtische und damit öffentliche Sportstätten von allen, auch ohne Vereinsbindung, offen und frei genutzt werden können? Immer wieder entfacht die Debatte um diese Frage neu – erst kürzlich forderte eine 14-jährige Schlierbacherin die Öffnung des Sportzentrums Ost. Nun meldeten sich die ersten Vorsitzenden von drei großen Heidelberger Sportvereinen, die für die Sportstätten verantwortlich zeichnen, zu Wort: Martin Brandel vom Heidelberger Turnverein (HTV), Uwe Hollmichel von der Sportgemeinschaft Heidelberg-Kirchheim (SGK) und Christoph Rapp von der Turn- und Sportgemeinde 78 (TSG). Auch Peter Schlör, der im Vorstand des Sportkreises, welcher sich als Interessensvertreter der aktuell 133.196 Mitglieder der 412 Sportvereine in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis versteht, aktiv ist, nahm Stellung zum Thema.

Schlör kann zwar nachvollziehen, dass die freie Nutzung von Sportstätten "in der Außendarstellung plausibel wirkt". Allerdings hätten die Sportvereine Pachtverträge mit der Stadt abgeschlossen, was mit einer Aufsichtspflicht und mit Haftungsverhältnissen verbunden sei. Hollmichel bezeichnet eine freie Sportstättennutzung gar als "Worst Case"-Szenario. Und zwar deshalb, weil die Vereine dann keine Mitgliederbeiträge erhielten – mit der Konsequenz, dass der Vereinssport nach und nach sterben würde. Zugleich weist er darauf hin, dass auf zig Sportstätten von 8.30 bis 14 oder 16 Uhr Schulsport betrieben werde. Erst danach seien die Vereine an der Reihe, wobei sich viele schon jetzt darüber beklagten, dass ihnen nicht ausreichend Sportstätten zur Verfügung stünden.

So suche beispielsweise die SGK schon jetzt händeringend nach Plätzen, auf den deren Fußball-"Bambini" trainieren können. Im Falle einer Öffnung, so Hollmichels Fazit, wären die Vereinsjugendlichen die Leidtragenden. "Wir könnten das ganze Vereinsprogramm und alles andere, das ja irgendwie finanziert werden muss, begraben, auch im sozialen Bereich und bei den sozialen Aufgaben", pflichtet ihm Rapp bei. Der weist zudem darauf hin, dass eine Öffnung der Sportstätten für alle durchaus Konfliktpotenzial in sich birgt. Nämlich das des ehrenamtlichen Engagements im Vereinssport, das nach seinen Erfahrungen sowieso mit immer mehr Schwierigkeiten zu kämpfen habe und dann noch mehr wegbrechen würde. Folglich geht es für Schlör auch darum, das Kulturgut Vereine zu schützen und zu erhalten.

Mit Blick auf die 14-Jährige, die die Öffnung des Sportzentrums-Ost in Schlierbach für alle Sportwilligen forderte, kommt er zu dem Schluss: "Es ist nicht der Verein, der so böse ist und nicht will, dass ein junges Mädchen Sport treibt, aber es gibt halt Regularien." Brandel ist sich sicher: "Wenn man etwas öffentlich macht, hat am Schluss keiner mehr die Verantwortung." In diesem Zusammenhang weist Rapp darauf hin, dass die Mitgliedschaft in einem Verein recht wenig Geld koste. Und für dieses Geld erhalte man auch noch das komplette Vereinspaket dazu.