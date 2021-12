Von Anica Edinger

Heidelberg. Sie zählen zu den Gewinnern des diesjährigen Heidelberger Pflegepreises: Patrick Ferber und Toni Fischer. Die beiden arbeiten seit acht beziehungsweise neun Jahren als Pflegekräfte am Uniklinikum und dort auf der Viszeralchirurgischen Transplantationsstation der Chirurgischen Klinik. Mit ihrem Spiegeltherapie-Projekt gewannen Ferber und Fischer den zweiten Platz des Pflegepreises, den das Uniklinikum seit 2017 gemeinsam mit der Manfred-Lautenschläger-Stiftung vergibt. Im RNZ-Interview berichten Ferber (33) und Fischer (32), wie durch einen Spiegel das Gehirn ausgetrickst wird.

Herr Ferber, Herr Fischer, was ist das, die Spiegeltherapie?

Ferber: Dabei handelt es sich um ein therapeutisches Verfahren, mit welchem wir die Nervenschmerzen bei Patientinnen und Patienten beispielsweise nach Amputationen lindern können.

Und wie funktioniert das?

Ferber: Es wird ein Spiegel vor dem Patienten platziert, in dem er das gesunde, also das nicht-amputierte Körperteil sieht. Anhand des Spiegelbilds von der gesunden, nicht betroffenen Seite kann das Gehirn so umorganisiert werden, dass die Patienten die Schmerzen im amputierten Glied nicht mehr wahrnehmen. Eine Spiegeltherapiesitzung wird etwa 30 Minuten lang durchgeführt. Innerhalb dieser Sitzungen werden den Betroffenen Übungen erläutert, welche sie dann selbst umsetzen können.

Das Gehirn wird also quasi ausgetrickst ...

Fischer: Es entsteht eine Art Illusion, ja. Wenn man sich vorstellen soll, zu einer Tasse zu greifen und zu trinken, dann funktioniert das ähnlich. Das sieht man auch in MRT-Bildern, insbesondere bei amputierten Patienten. Damit die Seite im Gehirn angesprochen wird, die die Extremität steuert, muss man sie nicht zwingend haben. Mein Gehirn kann den Bewegungsablauf dennoch wiedergeben.

Ferber: Und das funktioniert übrigens nicht nur bei Menschen mit Körperteilamputationen, sondern auch bei Schlaganfall-Patienten, bei denen eine Lähmung auftritt oder auch bei Diabetikern, die ihre Füße nicht richtig spüren.

Können Sie von Erfolgsgeschichten mit der Spiegeltherapie am Universitätsklinikum Heidelberg berichten?

Ferber: Da gibt es mehr als genug Geschichten. Unser erster Patient war ein Motorradfahrer, ein ziemlich harter, stämmiger Kerl, der bei einem Unfall ein Bein verlor. Er war medikamentös gut eingestellt, doch er hatte ein wiederkehrendes Problem: Immer wieder kam ihm in Attacken die letzte Stellung seines Beines unmittelbar nach dem Unfall in den Kopf. Das verursachte schlimme Schmerzen.

Und die gingen nach der Spiegeltherapie weg?

Ferber: Schon nach zehn, 15 Minuten Sitzung hatte der Patient einen wahren Gefühlsausbruch. Das Gehirn hat schnell reagiert, für den Patienten war die Welt kurz wieder heil. Wir haben dann natürlich viele weitere Therapiesitzungen gemacht – und ja, am Ende hatte der Patient diese Attacken nicht mehr.

Was hat Sie als Pflegekräfte motiviert, die Fortbildung zum Spiegeltherapeuten zu machen?

Fischer: 2019 gab es hier in der Chirurgie nur einen einzigen Spiegeltherapeuten. Er hat die Therapie bei Schmerzpatienten durchgeführt und sie zeigte sehr guten Nutzen. Aber er war eben alleine. Wir können die Therapie jetzt quasi 365 Tage im Jahr anbieten und sind auch befugt, andere zu schulen. Wir benötigen auch keinen Arzt, der die Therapie verordnet. Als ausgebildete Spiegeltherapeuten können wir eigenständig beurteilen, wann und ob das eine Behandlungsoption ist.

Ferber: Im besten Falle fängt man mit der Spiegeltherapie so früh wie möglich an – das wird gewährleistet, indem auch Pflegekräfte als Spiegeltherapeuten ausgebildet werden. Es ist ein echter Vorteil, wenn man direkt nach der OP damit beginnen kann und nicht erst nach Entlassung beim Physio- oder Ergotherapeuten.

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich bisher aus Ihrer Arbeit mitgenommen?

Fischer: Man geht mit dem Patienten eine sehr persönliche, tiefer gehende Ebene ein. Denn 30 Minuten in den Spiegel zu schauen, das ist gar nicht so einfach. Dazu muss man erst einmal eine Beziehungsbasis mit dem Patienten aufbauen. Das ist schön, denn das hat man sonst im Klinikalltag häufig so nicht.

Ferber: Wir haben bislang jeder zwischen 15 und 20 Spiegeltherapien durchgeführt. Dabei gibt es verschiedene Behandlungsprotokolle für die verschiedenen Patienten, bei Amputationen verfährt man etwa anders als bei Lähmungen. Das Ziel ist aber immer fast gleich: Die Schmerzen reduzieren und die Funktionalität wieder in einem gewissen Rahmen herstellen. Wenn das gelingt, ist das immer ein toller Erfolg.