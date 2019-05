Heidelberg. (RNZ/rl) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH arbeitet noch bis Ende Mai an den Gleisen und Weichen am Römerkreis. Dafür müssen die Fahrbahnen auf der Kurfürsten-Anlage zwischen Römerstraße und Ringstraße gesperrt werden. Die Sperrung wird am kommenden Freitag um 21 Uhr beginnen und soll bis zum Montagmorgen darauf um 6 Uhr andauern (17. bis 20. Mai). Die Arbeiten werden rund um die Uhr durchgeführt.

Im westlichen Bereich des Römerkreises erneuert die RNV derzeit rund 60 Meter Doppelgleis, zwei Weichen und eine Schienenkreuzung samt Gleisbett. Zwei weitere, bereits vorhandene Weichen werden erneuert. Die Gleise wurden 1997 verbaut und hätten auf der stark befahrenen Strecke ihre "Verschleißgrenze erreicht".

Die Arbeiten auf beiden Fahrspuren machen eine Vollsperrung des Römerkreises auf dem rund 50 Meter langen Abschnitt auf Höhe der Grünanlage Kurfürsten-Anlage notwendig. In diesem Zeitraum werden im Drei-Schicht-Betrieb die Gleisanschlüsse zwischen Römerkreis und Kurfürsten-Anlage West hergestellt.

Der Auto- und Busverkehr der Linien 20 und 32A wird dann kleinräumig über die Kurfürsten-Anlage West und die Querstraße auf Höhe der Stadtwerke Heidelberg umgeleitet.

Die Linie 32A bedient zusätzlich die Haltestelle Stadtwerke.