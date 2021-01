Heidelberg. (pol/make) Zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ist es um 17.10 Uhr in der Bergheimer Straße zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 57-jährige Autofahrerin übersah beim Wenden auf der Bergheimer Straße eine von hinten kommende Straßenbahn.

Nach der Kollision in Höhe der Kirchstraße war die Bergheimer Straße bis gegen 18 Uhr in Richtung Bismarckplatz gesperrt. Die Autofahrerin und die 58-jährige Straßenbahnführerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden.

Update: Mittwoch, 27. Januar 2021, 20.52 Uhr