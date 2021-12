Sperrstunde: Um 22.30 Uhr gehen die letzten Gäste in der Unteren Straße nach Hause. F: Rothe

Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Seit Montag gilt für die Gastronomie eine Sperrzeit zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr – und die trifft auch Heidelberger Restaurant- und Barbesitzer schwer. Umsatzeinbußen und ständige Änderungen der geltenden Regeln gehören mittlerweile zum Alltag. Die RNZ hat mit drei Gastronomen gesprochen – und dabei wird deutlich, wie unterschiedlich sie mit den Maßnahmen umgehen.

"Wir verstehen einfach nicht, dass die Maßnahmen immer auf dem Rücken der Gastronomie ausgetragen werden", beschwert sich Joachim von der Linde, Inhaber des River Cafés, der Bar Centrale und des Restaurants Schulzi. Es sei ohnehin viel weniger los als sonst. Die Umsatzeinbußen merkt von der Linde auch ohne Sperrzeiten. Dass er nun um 22.30 Uhr die Türen schließen muss, bedeutet für ihn, dass noch etwas mehr vom Umsatz wegfällt. Denn in normalen Zeiten trinken und essen die Gäste auch noch zu später Stunde.

"Wir haben sogar Luftfilter gekauft, um es für die Gäste und das Personal noch sicherer zu machen", erklärt der Gastronom. "Ich kenne genügend Jugendliche. Die treffen sich dann einfach bei jemandem daheim und dort gibt es weder Luftfilter noch wird regelmäßig das Fenster geöffnet", so von der Linde.

Dabei ärgert ihn, dass er und sein Personal mittlerweile Gäste wegschicken müssen, die nur eine medizinische Maske – also etwa eine OP-Maske – tragen. Denn laut der neuesten Corona-Verordnung ist es vorgeschrieben, dass in Innenräumen explizit FFP2- oder vergleichbare Masken getragen werden müssen. Das ist auch für die Beschäftigten ein Problem, sagt von der Linde. Schließlich sollten diese Masken laut Robert-Koch-Institut (RKI) nicht länger als 70 Minuten am Stück getragen werden.

Während von der Linde seine gastronomischen Betriebe geöffnet lässt, hat Barinhaber Daniel Wilson entschieden, das Jinx in der Unteren Straße aufgrund der frühen Sperrstunde zu schließen. Das Mel’s in der Altstadt sei bereits seit Anfang Dezember geschlossen, da sich die Inbetriebnahme momentan nicht lohne. Die Leute seien einfach vorsichtiger beim Ausgehen und allgemein sei wegen Corona deutlich weniger los. "Bis Ende Januar wird das bestimmt so weitergehen", befürchtet Wilson.

Christine Hartmann, Geschäftsführerin der Destille, ist ebenfalls enttäuscht darüber, dass den Gastronomen erneut Steine in den Weg gelegt werden. "Eigentlich hatten wir vor, wegen der Sperrstunde zu schließen, aber unsere Mitarbeiter müssen ja auch ihre Mieten zahlen, da können wir nicht einfach zumachen", erklärt Hartmann. Die Sperrstunde um 22.30 Uhr findet sie viel zu streng. "Man ist bei der Sache einfach sprachlos." Aber unabhängig von Existenzängsten will sie nach vorne schauen und weiterhin optimistisch bleiben.