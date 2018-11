Das erste Paket mit Überweisungsträgern für die RNZ-Weihnachtsaktion ist da, übergeben vom scheidenden Kommunikationschef der Sparkasse, Harald Schuster (r.), und seinem Nachfolger Eberhard Schindele (l.) an Fritz Quoos von der RNZ. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (os) "Gemeinsames Engagement in der Region - für die Region" ist auch in diesem Jahr das Motto, unter dem die Sparkasse Heidelberg der RNZ-Weihnachtsaktion zur Hilfe kommt. Wie schon seit vielen Jahren, spendet sie 400.000 vorgedruckte Überweisungsträger, die zu fünf ausgewählten Terminen der RNZ beiliegen und hilfsbereiten Lesern das Spenden etwas erleichtern sollen. Start ist an diesem Wochenende.

Dass die Sparkasse mit dieser großzügigen Spende die schon traditionsreiche Weihnachtsaktion jedes Jahr buchstäblich beflügelt, betonte Fritz Quoos als Beauftragter der Aktion bei der Entgegennahme des ersten Zahlscheinpakets in der Sparkassenzentrale. Der scheidende Kommunikationschef der Sparkasse, Harald Schuster, ließ es sich nicht nehmen, das Paket selbst zu überreichen und auch die künftigen Aktionen seinem Nachfolger Eberhard Schindele ans Herz zu legen.

Denn Schuster hat die RNZ-Weihnachtsaktion mit immer wiederkehrender Rückendeckung durch den Vorstand seit über 25 Jahren treu begleitet und unterstützt und damit ganz wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen. Hochgerechnet wurden in dieser Zeit rund zwölf Millionen Vordrucke eingesetzt und damit Spendenmittel von mehreren Millionen Mark und Euro generiert. Dass damit vielen Menschen in Not schon geholfen werden konnte, freut den angehenden Ruheständler wie auch seinen Nachfolger. Denn die Sparkasse sei stets "nah bei den Menschen" und höre auch, wo sie der Schuh drückt. Ein herzliches Dankeschön der RNZ durfte da natürlich nicht fehlen.