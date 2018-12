Heidelberg. (bms) Der Streit in der Heidelberger SPD hatte sich offenkundig an der Reihenfolge der Kandidatenliste für die Kommunalwahl entzündet und wurde mit harten Bandagen geführt. Es blieb am Samstag unklar, wie oft sich Kreisvorstand und Fraktion im Vorfeld der Versammlung am Samstag getroffen und über die endgültige Liste gestritten hatten. Tatsache aber ist: Es hatte viel Abstimmungsarbeit im Vorfeld gegeben und doch wurde das Werk noch kurz vor der Versammlung geändert.

Auf Platz vier war demnach nun Johannah Illgner gesetzt (vorher: Platz sechs) und nicht mehr, wie vorgesehen, Kreisvorsitzende Marlen Pankonin. "Ich wurde kurzfristig damit konfrontiert", sagte sie. "Die Liste ist das Ergebnis einer Erpressung", empörte sich die 50-Jährige deshalb und trat von ihrem Amt zurück.

Gemeinderats-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster habe gedroht, selbst überhaupt nicht zu kandidieren, falls der Listenplatztausch nicht zustande käme. "Da mache ich nicht mit. Da muss man auch mal Haltung zeigen." Es gehe nicht um Platz vier oder sechs, es sei "eine Frage des Prinzips". Die Aufstellung der Kandidatenliste sei Aufgabe des Kreisvorstandes. Er sei eingeknickt und habe als gewähltes Gremium versagt. Pankonin sprach sogar "von Bedrohungen".

Es sei turbulent zugegangen bei der Aufstellung der Liste, räumte Schuster ein: "Aber alles war abgestimmt." Tatsächlich habe für sie "im Raum gestanden, nicht mehr zu kandidieren". Die verbalen Angriffe auf ihre Person wies sie aber als "grenzwertig" zurück. "Ich überlege, ob ich noch in der richtigen Partei bin." Ihr gehe es um Debattenkultur in der SPD und um eine Verjüngung. Sowohl Schuster als auch Pankonin wirkten emotional angespannt.

Andreas Grasser unterstützte Anke Schuster. Bei der letzten Wahl zum Kreisvorsitz der SPD hatte er gegen Marlen Pankonin kandidiert und war unterlag. "Dass es nicht ganz so gut funktioniert hat mit der Liste, das tut mir leid." Diese Worte klangen für manche Ohren im Saal wie blanker Hohn. Ein Antrag auf Abbruch der Veranstaltung wurde indes mit großer Mehrheit abgelehnt.

Es bleibt festzuhalten, dass Pankonins Rücktritt wohl viele Genossen erschreckte und nicht wenige das sehr bedauerten. Gleichwohl wurde ihr Vorwurf der "Erpressung" nicht hinterfragt. Fast keiner der folgenden Redner ging inhaltlich auf die Kontrahentinnen ein. Als sei dann doch gar nichts wirklich Schlimmes passiert.