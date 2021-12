Von Philomena Meyer

Heidelberg. Ihre Tochter habe bei einem Autounfall eine Mutter und ihr Kind getötet, darum solle sie nun eine Kaution an die Polizei zahlen: Diese Geschichte wurde einer älteren Dame Mitte Dezember am Telefon erzählt. Daraufhin wollte sie in der Rohrbacher Filiale der Sparkasse 15.000 Euro abheben. Mitarbeiterin Songül Altiparmak erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und konnte verhindern, dass die Kundin das Geld von ihrem Konto abhob. Die RNZ hat mit Altiparmak gesprochen.

Frau Altiparmak, Sie haben einen Betrugsversuch gestoppt. Was hat Sie misstrauisch werden lassen?

Die Kundin kam total aufgebracht in die Filiale. Das Erste, was sie gesagt hat, war, dass sie dringend 15.000 Euro brauche. Ich habe gesagt, dass wir aktuell nicht so viel Geld im Bestand haben, und gefragt, wofür sie das Geld braucht. Sie meinte, dass sie das nicht sagen könne. Dann ist mir aufgefallen, dass die Dame ein Handy in der Hand hatte, ein bisschen versteckt, sodass man das auf Anhieb nicht sehen konnte – da wurde sie schon abgehört.

Haben Sie mitbekommen, ob die Kundin etwas am Telefon gesagt hat?

Sie hat immer wieder gesagt "Ich hab doch jetzt nichts gesagt" und "Das muss doch zum Staatsanwalt". Da habe ich mir gedacht, dass hier etwas absolut nicht stimmt.

Kannten Sie die Kundin?

Ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Man kennt ja seine Kunden, die regelmäßig reinkommen oder höhere Geldsummen abheben. Ich gehe davon aus, dass man die Frau gezielt in eine andere Filiale geschickt hat, wo man sie nicht kennt.

Wie hat die Kundin reagiert, nachdem Sie sie darauf hingewiesen haben, dass es sich um Betrug handelt?

Ich glaube, am Anfang war ihr nicht so wirklich bewusst, was vorgefallen war. Sie dachte immer an die Tochter, die im Hintergrund angeblich um Hilfe schrie. Sie war völlig außer sich, man hat gemerkt, dass sie psychisch überfordert war. Sie hat dann ihre Tochter angerufen, kurz mit ihr gesprochen und festgestellt, dass es ihr gut geht. Sie war sehr dankbar für mein Eingreifen und hätte niemals gedacht, dass ihr so etwas passieren könne.

Wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Ich war eigentlich total locker, gar nicht aufgeregt. Es hat nur irgendwann Klick gemacht, und mir wurde immer bewusster, dass es ein Betrugsfall ist und wir die Kundin auf jeden Fall schützen müssen. Mir war es sehr wichtig, alles zu tun, um sie vor einem Schaden zu bewahren.

Haben Sie so eine Situation schon einmal erlebt?

Ich hatte mal eine Kundin, die von einem angeblichen Freund aus dem Ausland berichtete. Er hat permanent Geld von ihr verlangt, und sie wollte ihm das auch überweisen – das war ein Betrag von 5000 oder 6000 Euro. Sie hat gesagt, sie habe ihn noch nie gesehen, aber sie sei so verliebt, und er wäre so toll. Da bin ich mit ihr ins Büro und habe sie über derartige Fälle aufgeklärt.

Wurden Sie für solche Vorfälle speziell geschult?

Wir haben immer wieder diesbezügliche Teambesprechungen. Dabei geht es darum, zu klären, wie wir mit solchen Fällen umgehen, und es gibt entsprechende Sicherheitsanweisungen. Es ist natürlich auch wichtig, die Kollegen und Kolleginnen anderer Filialen zu informieren, damit sie wissen, dass man besonders vorsichtig sein muss und worauf zu achten ist.

Und, gab es ein Lob am Ende?

Ja! Dass ich so etwas bewirkt habe, war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Ich habe meine Arbeit getan, und wir haben alles richtig gemacht: Wir haben als Team alle mitgewirkt. Ein Lob habe ich selbstverständlich bekommen, auch von der Polizei.

Was nehmen Sie persönlich aus diesem Vorfall mit?

Ich hoffe, dass solche Fälle nicht mehr so häufig vorkommen und die älteren Kunden selbst aufmerksamer werden. Wenn wir alle zusammenarbeiten, egal ob geschäftlich oder privat, können wir solche kriminellen Handlungen verhindern.