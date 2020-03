Heidelberg. (RNZ) Dachschaden, mehrfache Schließung, Sanierung, finanzielle Probleme: Die Halle 02 hat in ihrer mittlerweile 18-jährigen Geschichte einiges durchgemacht. Doch noch nie war das Überleben des Veranstaltungshauses so bedroht wie jetzt, in der Corona-Krise. Seit dem 13. März wurde auch im Zollhofgarten der Betrieb still gelegt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

"Damit sind nicht nur unsere Mitarbeiter*innen sowie viele Künstler*innen schlagartig ohne Beschäftigung, sondern die Halle 02 als identitätsstiftender Ort und Treffpunkt für viele Menschen steht vor dem Ruin", heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter dem Motto "Eine Hand wäscht die andere" ruft die Halle 02 jetzt zur Solidarität auf: Wer das Veranstaltungshaus unterstützen möchte, solle Tickets für abgesagte Konzerte behalten und auf die Erstattung verzichten. Zudem kann man ab sofort ein Ticket kaufen für eine noch nicht terminierte Party nach der Corona-Krise oder Fan-Artikel vom T-Shirt bis zur Mütze bestellen – all das online unter: www.halle02.de/allefuerdiehalle.