Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Nach und nach kehrt in Heidelbergs Straßen wieder Leben ein. Ab Mittwoch werden auch die Museen wieder öffnen. Schlossbesucher oder Freizeithungrige, die dem Märchenparadies einen Besuch abstatten wollen, müssen sich dagegen noch etwas gedulden. So auch Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums. Nachdem es am Sonntag geheißen hatte, er werde bereits am heutigen Dienstag öffnen, musste er "seinen ursprünglichen Optimismus korrigieren", wie er schreibt.

In vielen Museen herrschte am Montag noch Unsicherheit, ob man am Mittwoch öffnen kann. "Wir geben uns Mühe", erklärt Margareta Pavaloi vom Völkerkundemuseum. Zwar habe das Land mit der neuesten Verordnung klargemacht, dass Museen öffnen dürften. Welche Auflagen sie dabei zu erfüllen haben, war aber noch nicht bekannt. Auch die Sammlung Prinzhorn möchte erst am Dienstag beraten, wie es weiter geht, wenn die Regelungen des Landes klar sind. Man werde aber am Mittwoch definitiv nicht aufmachen.

Ebenfalls geschlossen bleibt das Carl-Bosch-Museum: "Wir bereiten uns vor und öffnen, sobald wir ganz sicher sind, dass wir alle gesetzlichen Bestimmungen erfüllen werden", so Sabine König, Geschäftsführerin des Museums. Bis jetzt habe man sich an den Vorgaben für den Einzelhandel orientiert: Einlassbeschränkungen, Spuckschutz und so weiter. "Das ist völlig selbstverständlich", erklärt König. Dabei stoße man auch hier und da auf "Knappheiten", wenn es darum gehe, Material zu besorgen. "Aber wir sind seit einiger Zeit dran", so die Geschäftsführerin. Das Ziel sollte sein, dass die Besucher sich am Ende wohl fühlten, merkten, dass das Museum gut aufgestellt sei und die Maßnahmen "nicht mit der heißen Nadel gestrickt" seien. "Deshalb haben wir bewusst kein festes Datum gesetzt", betont König.

Wann das Märchenparadies auf dem Königstuhl öffnen darf, ist auch noch nicht klar. Es gilt als Freizeitpark – und die müssen laut Landesverordnung geschlossen bleiben. "Wir hoffen aber, dass wir in der nächsten Runde auch dabei sind", sagt Corinna Mouhlen vom Märchenparadies. Trotzdem: "Wir machen uns schon Gedanken." Bällebad und Trampoline sollten gesperrt bleiben, ansonsten sei ja alles an der frischen Luft. Markierungen im Eingangsbereich sind geplant, genauso überlege man, jedes zweite Fahrgeschäft zu schließen, wenn der Abstand nicht gewährleistet werden könne. "Wir müssen auch auf die Verantwortung der Eltern zählen", so Mouhlen. Eventuell müssten Voranmeldungen sein, damit nicht zu viele warteten. Ob das nötig sei, werde die Erfahrung zeigen, erklärt Mouhlen.

Das Schloss wird am 12. Mai wieder öffnen. Mit einem "Notbesichtigungsprogramm", erklärt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG). Der Innenhof werde auf jeden Fall geöffnet, für den Fasskeller und den Königssaal stehe noch nichts fest. Darüber berate man heute. Führungen werde es allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben können. Das Apothekenmuseum im Schlosshof richtet sich nach den SSG, wartet aber auch noch auf die Vorschriften des Landes.