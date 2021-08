Heidelberg. (RNZ) Alte Matratzen, Möbel, Sperriges: Die Stadt bietet jedem Haushalt zwei Termine pro Jahr, an denen der Sperrmüll kostenlos von der Abfallwirtschaft abgeholt wird. Aktuell registriert die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung jedoch vermehrt "wilde" Sperrmüllablagerungen – also Sperrmüll, der unangemeldet auf die Straße gestellt wird. Deshalb informiert die Stadt nun über die wichtigsten Fakten zum Sperrmüll:

Die Sperrmüllabfuhr kommt ein- bis zweimal im Monat in jeden Stadtteil und nimmt sperrige Gegenstände mit. Jeder Heidelberger Haushalt kann zwei Termine im Jahr kostenfrei in Anspruch nehmen. Eine Sperrmüllabfuhr muss jedoch im Vorfeld angemeldet werden.

Die Gegenstände dürfen nicht außerhalb vereinbarter Abholtermine an den Fahrbahnrand gelegt werden. Das ist eine wilde Müllablagerung, die als Ordnungswidrigkeit geahndet wird.

Eine Anmeldung ist ganz einfach, und zwar über das Online-Formular auf der Internetseite www.heidelberg.de/sperrmuell oder mit einer Anmeldekarte, die es in den Bürgerämtern gibt.

Großwohnanlagen erhalten über die Hausverwaltung separate Sperrmülltermine. Die Bewohner müssen sich dafür an ihre Hausverwaltung wenden. Für Bewohner der Großwohnanlagen entfallen damit die öffentlichen Termine für die Stadtteile.

Nur sperrige Gegenstände werden von der Sperrmüllabfuhr mitgenommen. Die Sperrmüllgegenstände müssen am Abfuhrtag bis 6 Uhr früh an einem gut zugänglichen Platz an der Grundstücksgrenze bereitgelegt werden. Der Sperrmüll ist getrennt nach Möbeln, Altmetall, Elektrogeräten und sonstigem Sperrmüll bereitzustellen.

Wenn es schnell gehen muss, kann man jederzeit kostenpflichtig an den Recyclinghöfen Kirchheim, Oftersheimer Weg, und Wieblingen, Mittelgewannweg 2a, seinen Sperrmüll abgeben. Die Öffnungszeiten dort sind von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 15 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Nicht mehr benötigte oder unbenutzte Gegenstände, die zu schade für die Sperrmüllabfuhr sind, können über den Tausch- und Verschenkmarkt der Stadt unter www.verschenkmarkt-heidelberg.de getauscht oder verschenkt werden.