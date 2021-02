Heidelberg. (ani) Wie viel kostet die Corona-Krise die Stadt? Das wollte jüngst AfD-Stadtrat Timothy Bartesch in der Fragezeit des Gemeinderats wissen. Konkret ging es ihm um Ausgaben für Werbung für Corona-Maßnahmen und um Ausgaben für Corona-Maßnahmen selbst. Außerdem fragte er, welche Maßnahmen in der Stadt im Hinblick auf Corona überhaupt umgesetzt wurden. Die Stadt klärt in einer umfangreichen Antwort auf.

Informationskampagnen: Es gab seit Beginn der Pandemie im März 2020 in Heidelberg drei Informationskampagnen zum Thema Corona. Die erste Kampagne hieß "Gemeinsam gegen Corona". Hauptbestandteile waren eine stadtweite Plakatierung (Kosten: rund 12.300 Euro) sowie die Verteilung von Informationen für Seniorinnen und Senioren (Kosten: circa 3900 Euro). Im Oktober wurden bei der zweiten Kampagne aufgrund der Verschärfung der Corona-Maßnahmen zunächst rund 7900 Euro für das Erstellen und die Anbringung der Schilder zur Maskenpflicht in der Hauptstraße und auf anderen Plätzen ausgegeben. Weil die besonders strenge Maskenpflicht dann gerichtlich gekippt wurde, musste die Beschilderung noch einmal geändert werden – Kostenpunkt: 2000 Euro. Die dritte Kampagne im November 2020 "Zeig’s uns" bestand hauptsächlich auch aus Plakaten, die für die Einhaltung der Corona-Regeln sensibilisieren sollten. Gesamtkosten: rund 7000 Euro. Außerdem wurden in diesem Rahmen Fahnen an Knotenpunkten in der Stadt angebracht – Kosten: rund 1900 Euro.

Corona-Maßnahmen: 2020 wurden laut Verwaltung für Corona-Maßnahmen Ausgaben in Höhe von 3,2 Millionen Euro gebucht. "Größere Kostenblöcke waren die Beschaffung von Masken, die Fieberambulanz und das Testzentrum, zusätzliche Ausgaben für Reinigung und Hygienemaßnahmen sowie Aufwendungen für Security", schreibt die Stadt in ihrer Antwort. Zudem seien in den 3,2 Millionen Euro auch die Kosten für die Impfzentren enthalten, für die es noch einen Kostenersatz geben werde.

Corona-Hilfsmaßnahmen: Seit Beginn der Corona-Krise hat die Stadt für Corona-Hilfsmaßnahmen rund 2,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt: Die Summe setzt sich laut einem Stadtsprecher zusammen aus 2,1 Millionen Euro für ein ganzes Bündel an Maßnahmen – darunter fällt etwa die "Dankeschein"-Aktion, Mieterlasse für städtische Gebäude, die coronabedingt geschlossen werden mussten (etwa die Halle 02), Verzicht auf Gebühren für Außenbewirtschaftung und Werbung, sowie 200.000 Euro für den Soforthilfefonds, der finanzielle Unterstützung etwa für Vereine, aber auch für Kunst und Kultur ermöglicht.

Kita-Beitragserstattungen: Wie viel Geld die Stadt für die Erstattung von Kita-Beiträgen aufwenden muss, steht noch nicht fest. Dank eines Beschlusses des Gemeinderates ist es seit Juni 2020 für Träger möglich, bei jeder Schließung der Kitas, Eltern von den Entgelten freizustellen und diese über die Stadt zu refinanzieren. Weil die Berechnung sehr komplex sei und unterschieden werden müsse zwischen freien und städtischen Trägern, könne man aktuell noch keine verbindliche Aussage darüber treffen, wie viel das letztlich kosten wird. Aber: "Es ist davon auszugehen, dass für die Refinanzierung der Elternentgelte allein bei den freien Trägern Mehraufwendungen in Höhe von bis zu circa 1,4 Millionen Euro für jeden Monat, in denen die Einrichtungen geschlossen sind, entstehen könnten", heißt es aus dem Rathaus.