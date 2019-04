Von Karla Sommer

Heidelberg. Einen kunterbunten Frühlingsstrauß an Veranstaltungen boten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Sonntag den vielen Gästen sowohl in den Schlossräumen als auch im Hof an. Beim "Frühlingserwachen" spielte auch das Wetter mit. Da Eintritt und Fahrt mit der Bergbahn kostenlos waren, bildeten sich den ganzen Nachmittag über lange Schlangen im Anfahrts- und Abfahrtsbereich der Bahn.

Laut Andrea Roth vom Service Center waren es 7300 Besucher. Der Gästeandrang verteilte sich allerdings im Schlossareal so, dass jeder einen Vorgeschmack auf das Jahresthema "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten" bekommen konnte. Dazu gab es Auftritte von den "Buschs", die mit ihren Zaubertricks begeisterten, und "Les Primitifs", einem Quartett, das auf Jazz, lateinamerikanische und Musette-Musik spezialisiert ist.

Sowohl für Erwachsene als auch für Kindern gab es viele Mitmachangebote. Während im Ottheinrichsbau unter dem Titel "Viva la Musica" zwei "Hofdamen" zu Melodien aus der Renaissance die Großen zum höfischen Tanz aufforderten, füllte sich der Königssaal mit Kindern, die in historische Kostüme schlüpfen und Tanzschritte üben konnten. Am Ende kam so ein bezaubernder bunter Reigen zustande.

"Toll", fand die siebenjährige Saskia das und wollte das rote, eng geschnürte Kleid gar nicht mehr ablegen. Aber sie musste ja schließlich noch mit ihren Eltern in das Apothekenmuseum, das während einer Führung Spannendes aus der Fabelwelt der Einhörner, Drachen und Basilisken zu bieten hatte. Das neue Thema der Schlossführungen kam super an und soll am 24. Mai nochmal wiederholt werden.

Auch im Friedrichsbau war viel los: Hier vermittelte Hofdame Amelie von der Martens, Bedienstete der Kurfürstin Louise Juliane, der Mutter von Friedrich V., Einblick ins Programm. Als Frau musste man sich dabei auch von Hofdame "Louise von der Wiese" fragen lassen, warum man keine Haube auf dem Kopf und diese fürchterlichen Beinkleider anhabe.

Umso schöner, dass man sich ein wenig in die Schlossgeschichte hineinversetzen konnte. Das ist letztlich auch dem Wahl-Heidelberger Charles de Graimberg zu verdanken. Er hatte sich seinerzeit um den Erhalt der Schlossruine verdient gemacht und durfte deshalb dort am Sonntag als Figur nicht fehlen. Er hatte ab 1811 im Torturm des Gläsernen Saalbaus gewohnt.

Schon früh hatte Graimberg den kunsthistorischen Wert der Schlossruine erkannt und den Zustand akribisch in vielen Skizzen und Studien dokumentiert. Vor allem die zum Teil verloren gegangene künstlerische Ausstattung hielt er fest. Seine Briefe und Aktionen weckten letztendlich auch das Interesse der badischen Behörden für die Schlossruine.