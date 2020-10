Von Tim Müller

Heidelberg. Immer mehr Beschäftigte in der Region pendeln mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz. Gerade Heidelberg als Oberzentrum mit einer Vielzahl von Unternehmen betrifft diese Entwicklung. Um Entlastung auf den Straßen zu schaffen und einen Beitrag zu den ambitionierten Klimazielen Deutschlands zu leisten, hat die Stadt zusammen mit Projektpartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft das neue betriebliche Mobilitätsmanagement auf den Weg gebracht. Kern des Ganzen: den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für Pendler attraktiver machen. "Mit unserem neuen Konzept wollen wir den nächsten Schritt gehen und zeigen, dass Ökonomie und Ökologie vereinbar sind", erklärte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags am Mittwoch. Details und Hintergründe zum neuen Mobilitätskonzept:

> Volle Straßen senken Attraktivität: Laut statistischem Bundesamt legen rund 80 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland selbst kurze Strecken zum Arbeitsplatz mit dem Auto zurück. Auch nach Heidelberg pendeln jeden Tag fast 68 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten selbst aus der näheren Umgebung mit ihrem Pkw, betonte Klaus Keßler, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieberatung Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis, die als Kooperationspartner des Mobilitätskonzepts auftritt. Die Folgen: verstopfte Straßen, Zeitverlust aufseiten der Arbeitnehmer und Betriebe sowie sinkende Attraktivität des Wirtschaftsstandorts. "Den Unternehmen ist es sehr wichtig, dass es eine funktionierende Lösung für die Pendler aus der Region gibt. Deshalb unterstützen wir als Wirtschaftsverband die neue Initiative der Stadt", gab Andreas Kempff, Geschäftsführer Industrie, Innovation, Unternehmensförderung der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) zu verstehen.

> Unternehmen im Fokus: Kern des Konzepts ist ein Förderprogramm für Unternehmen. Heidelberger Betriebe sollen für einen geringen Eigenanteil, der sich nach Anzahl der Beschäftigten staffelt und höchstens 2500 Euro betragen wird, eine individuelle Beratung zum Thema Umstieg auf den ÖPNV für ihre Belegschaft in Anspruch nehmen können. Beraten werden die Betriebe dabei unter anderem durch das Max-Planck-Institut in Heidelberg. Zusätzlich werden Workshops von den Kooperationspartnern der Stadt angeboten. Die IHK, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bieten den Unternehmen dabei eine Analyse der Dienst- und Pendelwege ihrer Arbeitnehmer an. Auf Grundlage dessen wird dann ein Konzept für weitere Beratungen erarbeitet.

> Pilotprojekt im Neuenheimer Feld: Das Förderprogramm startet zunächst als Pilotprojekt im Neuenheimer Feld sowie mit Veranstaltungen für Kleinst- und Kleinunternehmen im gesamten Stadtgebiet. "Als Ziel für den Feldversuch im Neuenheimer Feld haben wir uns eine Umstiegsrate auf den ÖPNV von rund 50 Prozent vorgestellt", erklärte OB Würzner. Um dieses ambitionierte Ergebnis zu erreichen, habe die Stadt bereits Schnellbuslinien geplant, durch die Beschäftigte zügiger als bisher zu ihrem Arbeitsplatz gelangen sollen. Unter Vorbehalt der Haushaltsentwicklungen wird ab 2021 allen Unternehmen in Heidelberg die individuelle Beratung offenstehen.