Von Birgit Sommer

Heidelberg, Martin Scharff (56) will die Schlossweinstube neu positionieren. Im RNZ-Interview sagt er, warum und wie.

Herr Scharff, am 3. März könnten Sie zum 29. Mal einen Michelin-Stern bekommen. Hat das für Sie noch eine Bedeutung?

Nicht mehr so wie vor zehn, 15 Jahren. Je älter man wird, umso besser weiß man, dass es neben dem Stern auch noch etwas anderes im Leben gibt.

Viele begabte Köche arbeiten gar nicht mehr auf einen Stern hin, kochen regional, verwenden ein Tier von der Nase bis zum Schwanz, setzen auf alte Gemüsesorten.

Die klassische französische Küche ist schon noch der Urgrund des Kochens. Aber man tickt heute anders. Ich frage mich: Welchem Zwang will ich mich noch unterwerfen? Ich koche für meine Gäste, nicht für den Michelin. Heute passiert auch viel mehr in den sozialen Medien, die Restaurantführer sind nicht mehr so gefragt.

Was finden die Gäste in den sozialen Medien?

Es geht viel um Storytelling: Wer die schönsten Geschichten erzählt, ist der tolle Hecht. Heute werden Restaurantwelten gebaut und dann überlegt man sich, welche Küche dazu passt. Das ist im Heidelberger Schloss natürlich nicht möglich. Ich habe hier die Historie als Basis. Aber ich kann mich vom Firlefanz der tausend Handgriffe auf dem Teller einfach mal verabschieden.

Was bringt Sie auf solche Ideen?

Firmen, die früher auf dem Schloss waren, leisten es sich heute nicht mehr, mit Kunden öfter in ein Sterne-Restaurant zu gehen. Auch privat sind die Deutschen beim Essen preissensibel, viel mehr als etwa Franzosen oder Spanier. Darauf wollen wir eingehen.

Haben sich die Restaurant-Bewertungen überholt?

Ich denke, dass sich in zehn Jahren keiner mehr in ein Restaurant setzt, um sieben Gänge zu essen. Da gibt es ganz andere Ansätze, einen schönen Abend zu verbringen. Künftig muss man für den Gast erreichbar sein, wenn er Bock drauf hat, gut zu essen. Ein Stern ist bei uns etwas Elitäres – in Asien gibt es sogar Imbissbuden mit Stern.

Was machen Sie nun daraus?

Im März gibt es noch unser Frühlingsspecial, fünf Gänge inklusive Wein für 99 Euro. Ab April kommt ein zwangloses À-la-carte-Angebot auf hohem Niveau mit Hauptgerichten ab 24 Euro. Wer will, kann einfach einen Sommersalat essen. Und vielleicht dazu noch einen Rostbraten. Angeboten werden auch ein regionales Drei-Gänge-Menü und ein Degustationsmenü. Diese Karte gibt es freitags und samstags. Da will ich auch selbst in der Küche stehen. Die Öffnungszeiten konzentrieren sich also auf das Wochenende. Von Dienstag bis Donnerstag ist die Schlossweinstube für Veranstaltungen und kleine Gruppen geöffnet.

Wollen Sie mit der neuen Karte auch Touristen anlocken?

Ja, die Individualtouristen. An ihnen haben wir bisher komplett vorbeigekocht. Wir werden unsere Speisekarte schon am Schlosseingang auf Deutsch und Englisch präsentieren. Und in unseren Räumen soll es locker und familienfreundlich zugehen.

Sie waren viel in Südamerika unterwegs. Wird sich das auf Ihre Küche auswirken?

Ich kann viele Dinge verbinden. Wie wäre es mit einem Ceviche von der Odenwälder Lachsforelle?