Von Selma Badawi

Heidelberg. Was für eine Premiere! Die erste Schlossbeleuchtung des Jahres am Samstag zeigte einmal wieder, was Heidelberg ausmacht: nette Leute, gute Stimmung, tolles Klima – und eine ordentliche Portion Lebensfreude. Am Ende eines traumhaften Frühsommertages strömten Zehntausende – so voll war es lange nicht – an beide Neckarufer.

Dort wurde ihnen ein üppiges Feuerwerk präsentiert, farbenfroh wie immer, aber dieses Mal mit besonders viel Liebe – in Form von unzähligen in den Himmel gemalten Herzen. Und mit 17 Minuten Dauer war der Raketenreigen sogar etwas länger als sonst.

Besonders gut kam eine Neuerung an (weil man an so einem Abend ja gar nicht genug Kitsch haben kann): Der Trompeter Frank Hauser spielte als Ouvertüre zu den Raketen "Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren". Gänsehautstimmung an den Ufern. Paare küssten sich, Noch-nicht-Paare dachten zumindest darüber nach.

Das Spektakel am Neckar gefiel natürlich besonders Gästen, die von der Heidelberger Romantik nie genug bekommen können. "Ich bin extra aus Frankfurt angereist", sagte Nora Wadle. Und warum? "Weil meine WG-Mitbewohnerin aus Heidelberg kommt und immer so von der Schlossbeleuchtung schwärmt", sagte die 21-Jährige und lachte.

Ihr Cousin Florian Kriener, 22 Jahre jung, Student und Altstadtbewohner, war da etwas skeptischer: "Es ist sehr laut und voll in diesen Nächten." Aber andererseits gäbe es "viele Events drum herum" und deshalb finde er das Feuerwerk dann eigentlich doch ganz cool.

Eines dieser "Events" war der Biergarten an der Nepomuk-Terrasse, direkt am Neuenheimer Ende der Alten Brücke. Das Jazz-Trio "Fizz Gizz" aus Mannheim brachte die Zuschauer in Stimmung – und Wein, Bier, Bratwurst und Co. halfen dabei kräftig mit.

Apropos Bier: Der Chef der Ziegelhäuser "Brauerei zum Klosterhof", Rolf Schmiedgen, hatte neben seinen neun Familienmitgliedern auch gleich noch zwei absolute Schlossbeleuchtungs-Neulinge dabei: zwei junge Brauerei-Mitarbeiter, die noch nicht lange in Heidelberg sind. "Die Jungs sollen diese Besonderheit der Stadt kennenlernen", sagte der 53-Jährige. Und die beiden – Abdul Galil (20) aus Äthiopien und Elia Sotov (20) aus Russland – waren dankbar für die Einladung des Chefs. "Ich kenne Feuerwerk aus Russland", sagte Sotov, "aber das ist schon etwas anderes: Es ist besonders schön!"

Schon mehr als zehn Mal hat der Heidelberger Andreas Knüll (40) die Schlossbeleuchtung besucht: "Ich genieße das einfach mit meiner Familie und Freunden." Einen Verbesserungsvorschlag hatte er – lange bevor am Samstag die erste Rakete flog – aber doch: "Wir haben jetzt kleine Kinder dabei, wahrscheinlich wird es heute doch zu spät für sie." Seine Frau Evelin Knüll (40) hatte da also eine Idee: "Warum nicht mal eine Schlossbeleuchtung im Winter? Dann wäre sie nämlich nicht so spät. Ich würde mir das auf jeden Fall anschauen – mit Glühwein zum Beispiel."

Doch nicht alle, die an diesem Abend in der Altstadt unterwegs waren, sind begeisterte Fans. "Die extreme Feinstaubbelastung ist nicht zu rechtfertigen", meinte etwa Maria Meyer. Die 24-Jährige zeigte sich überzeugt: "Gäbe es nur eine Schlossbeleuchtung im Jahr, würde man sie auch mehr wertschätzen."

Update: 17.45 Uhr, Sonntag, 2. Juni 2019