Von Denis Schnur

Heidelberg. Auch in diesem Jahr kommt der Schulcampus Mitte in der Heidelberger Weststadt nicht zur Ruhe: Immer wieder verschaffen sich Einbrecher Zugang zu Pestalozzi-Grundschule und Willy-Hellpach-Schule - zuletzt jeweils im Februar. Drinnen verwüsten sie die Einrichtung - und sorgen dafür, dass die Schule für Kinder und Lehrer zum "Angstraum" wird, wie die Elternbeiratsvorsitzenden der Pestalozzi-Schule, Marcus Imbsweiler und Franziska Metzbaur, im Januar gegenüber der RNZ erklärten.

Doch das soll sich nun ändern. Stadtverwaltung und Polizei haben bereits erste Maßnahmen beschlossen und umgesetzt: Die wichtigste dürfte sein, dass die Pestalozzi-Schule eine Alarmanlage bekommt. "Davon versprechen wir uns viel", so Imbsweiler.

Außerdem erhält die Schule neue Türen und Notausgänge, die Krach machen, wenn sie benutzt werden. Zudem werden die Flure auch nachts beleuchtet, sodass sich niemand ungesehen dort bewegen kann. Zur Pestalozzihalle, die abends und an Wochenenden von Vereinen genutzt wird, haben laut Stadtverwaltung nun weniger Menschen Zugang.

Auf dem "Schulcampus Mitte" kommt es seit Anfang 2018 vermehrt zu Straftaten, von der die drei dort ansässigen Schulen unterschiedlich stark betroffen sind: > Pestalozzi-Schule: In die Grundschule und die benachbarte Sporthalle wurde seit Oktober 2018 mindestens sechs Mal eingebrochen. Die Täter haben jedes Mal für Chaos gesorgt und Sachschaden im vier- bis fünfstelligen Euro-Bereich angerichtet. Hinzu kamen mehrere Fälle von Sachbeschädigungen und Vandalismus - etwa Graffiti-Schmierereien und eingeschlagene Fensterscheiben. > Willy-Hellpach-Schule: Die Polizei verzeichnete in der Berufsschule seit Februar 2018 insgesamt fünf Einbrüche sowie sechs Sachbeschädigungen. > Helmholtz-Gymnasium: Das Gymnasium blieb seit Anfang 2018 komplett von Einbrüchen verschont - was vermutlich auch an der Lage direkt an der Rohrbacher Straße liegen dürfte. Hier kam es "nur" zu vier Fahrraddiebstählen. (dns)

[-] Weniger anzeigen

Ferner sei die Außenfluchttreppe der Willy-Hellpach-Schule eingezäunt worden. Offenbar sind zuletzt Einbrecher über diese ins Gebäude eingedrungen. Schon 2018 hat die Polizei ihre Präsenz rund um den Campus verstärkt. Zudem sind auch der Kommunale Ordnungsdienst sowie ein privater Wachdienst immer wieder vor Ort - wenn auch bislang noch ohne Erfolg.

Deshalb hoffen die Eltern auf den großen Wurf, wenn der Schulcampus in den nächsten Jahren umgestaltet wird. Mittel dafür sind im Haushalt 2019/20 bereits eingeplant. Die Willy-Hellpach-Schule soll als "Schule der Zukunft" entwickelt und neu gebaut werden, das ganze Areal ein neues Gesicht erhalten. Der Planungsprozess hat gerade begonnen.

Und nachdem die RNZ im Januar über die Einbruchsserie berichtet hatte, hat auch die Kommunalpolitik reagiert: Auf Antrag von CDU und "Heidelbergern" befassen sich ab nächster Woche die politischen Gremien mit der Frage, wie der Schulcampus sicherer werden kann.

Für Marcus Imbsweiler ist klar: "Dazu muss er besser in den Stadtteil eingegliedert werden." Aktuell ist das Gelände tagsüber zwar voller Schüler - abends und am Wochenende jedoch wie ausgestorben. Das müsse sich ändern, fordert Imbsweiler: "Immer, wenn ich da hinkomme, muss ich das Gefühl haben: Da ist was los!" Dazu könne dort etwa ein Café entstehen.

In diese Richtung denkt man mittlerweile auch bei der Stadt: "Eine Belebung des Campus auch außerhalb der Schulzeiten wird sich in jedem Fall positiv auf die Sicherheitslage auswirken", so eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage. "Vorstellbar ist vieles, zum Beispiel Gastronomie oder öffentlich nutzbare Freizeitflächen."

Eine andere Möglichkeit, Leben in den Campus zu bringen, wäre der Bau eines Studierendenwohnheims zwischen den Schulen. Laut Stadtsprecherin ist das zwar nur "eine von vielen Ideen" zur Belebung des Areals, aber es ist eine, die bei den Beteiligten gut ankommt: "Eine schöne Idee", findet Imbsweiler. Und auch die Geschäftsführerin des Studierendenwerks, Tanja Modrow, zeigt sich offen. Schließlich gebe es gerade großen Bedarf für weitere Wohnheime: "Das wäre auf jeden Fall interessant, und die Lage stimmt auch."

