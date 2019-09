Von Micha Hörnle

Heidelberg. So richtig lange währte das Bad, das Königin Silvia in der Menge nehmen wollte, nicht: Nur gut zehn Minuten dauerte am Donnerstagmittag ihr kleiner Rundgang auf dem Uniplatz. Sie winkte viel, es gab höflichen Applaus; hier und da blieb die Monarchin auch einmal stehen und wechselte einen Satz – aber auch nicht mehr. Um 12.53 Uhr verschwand die 75-Jährige wieder in der Neuen Universität, um fünf Minuten später mit einer Limousine nach Bergheim zu fahren – aber da waren die Zaungäste schon wieder auseinandergelaufen.

Im Gegensatz zu ihren früheren Besuchen blieb auch die Zahl der Zaungäste, die sich ab 11 Uhr auf dem Platz eingefunden hatte, mit rund 400 recht übersichtlich. Dafür waren die umso enthusiastischer: Nicht nur weil der Vorstand der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Heidelberg mit Schwedenfahnen ausgerüstet war: Beate Segnitz, Christian Seifferth und Alexander Walker begrüßten hier immerhin ihre Schirmherrin. Da die Schweden an sich nicht für ihren Überschwang bekannt sind, reichte es ihnen, „wenn wir ein Lächeln abkriegen“, wie Segnitz sagte.

Alle hatten Silvia zumindest schon aus der Ferne gesehen, nun hoffte man auf etwas mehr Tuchfühlung. Und vielleicht einen Plausch. Denn Walker spricht als Halbschwede natürlich die Landessprache, die auch Segnitz kann („Schweden ist meine zweite Heimat, da gehört die Sprache dazu“).

Ebenfalls mit dem blau-gelben Schwedenkreuz stand Cornelia Juchert aus Eislingen am Absperrgitter: Auch sie ist bekennender Schweden-Fan und deswegen extra die 170 Kilometer angereist. Getroffen hatte sie Silvia noch nie – das sollte sich ändern. Tatsächlich schüttelte die der Schwäbin der Hand: Das selbst gebastelte Schild („Ich spreche auch Schwedisch“) hatte beste Dienste geleistet: „Warmt Vällkommen till Heidelberg, Ers Majestät!“

Neben einem Kameramann hatten ganz zufällig die wohl älteste Besucherin und die jüngsten Zaungäste gemeinsam Aufstellung genommen: Waltraud Müller aus Eppelheim ist 94 Jahre und hatte die Königin „außer in der Zeitung noch nie gesehen“. Das sollte sich gestern ändern. Sie war extra mit ihrer Tochter Christa Johnson gekommen: „Ich hoffe, dass meine Mutter sie gleich sieht.“ Louise Thywissen (sieben Wochen) und Lola Ferbert (zehn Wochen) waren drauf und dran, das große Ereignis zu verschlafen, doch als dann Königin Silvia vor ihnen stand, waren die beiden Mädchen doch ganz aufgeräumter Stimmung.

Schließlich hatten ihre Mütter Dubranka Ferbert und Maite Thywissen Großes mit ihnen vor: „Die Telefonnummern von Silvias männlichen Enkeln hätten wir gern“, lachte Ferbert. Tatsächlich reagierte die Königin sofort auf die beiden goldigen Babys („Ja, gleich zwei!“), und auch Waltraud Müller bekam einen royalen Händedruck – verbunden mit einer kleinen Notlüge: Als Silvia sie fragte, ob sie eine echte Heidelbergerin sei, bejahte die Eppelheimerin. Nur die Telefonnummern für Louise und Lola haben ihre Mütter nicht bekommen.

Auch Beate Segnitz von der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft ging beim Händeschütteln leer aus – aber das hatte mit der Etikette zu tun: „Man muss warten, bis man ihr die Hand reicht.“ Und ihr Vorstandskollege Walker tröstete: „Immerhin das mit dem Lächeln hat geklappt.“

Womit die Fans die Königin auf dem Uniplatz überraschten

Nicht jeder, der am Donnerstagmittag auf dem Uniplatz war, wollte "nur" Königin Silvia sehen. Manche hatten ein echtes Anliegen, andere wollten ihr ein Geschenk überreichen. Der Heidelberger Heinz Meisel hatte eine CD aufgenommen mit 29 Heidelberg-Liedern drauf ("Singen ist mein Hobby"), gut die Hälfte sind eigene Kompositionen. Eines ist Silvia selbst gewidmet: "Heidelberg, mein liebes Heidelberg". Auch wenn er die CD Silvia nicht überreichen konnte, konnte er es einem schwedischen Leibwächter Silvias in die Hand drücken - sozusagen von Kollege zu Kollege: "Beamter bin ich auch. Ich war Lokführer."

Ebenfalls mit einem Geschenk kam die Karlsruherin Heike Haraschin: "Ich hoffe, dass ich ihr den Studentenkuss überreichen kann." Sie ist ein großer Fan der Schweden-Königin: "Ich bin gut informiert" - zumal sie, wie sie bekennt, gern die bunten Blätter liest.

Inge Leber kennt Silvia aus ihrer Jugend - wenn auch aus der Ferne. Beide gingen in dieselbe Schule, ins Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium (Wieblingen), später arbeitete die 85-jährige Leber im Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern mit und belieferte den Haushalt der Sommerlaths. Ein kleiner Plausch oder ein Händedruck wären schon nett, meint die Seniorin.

Heinz-Friedrich Astor trägt nicht nur einen Namen, der typisch für Walldorf ist, er hatte auch ein Buch in der Hand, in das die Königin etwas schreiben sollte - ein Buch über die legendäre Astor-Dynastie. Unterschrieben haben schon Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Mäzen Dietmar Hopp und Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Mit der Silvia-Signatur hat es nicht geklappt, aber Astor ist nicht enttäuscht: "Sie war sehr freundlich zu mir."

Die beiden Jurastudenten Till Keul und Jakob Alig sitzen am Rande der Menschenmenge und lassen sich einen riesigen Hamburger mit Pommes schmecken: "Donnerstag ist in der Triplex-Mensa Burger-Tag - auch wenn Königin Silvia kommt." Und würden die beiden ihr etwas abgeben? "Ja, ein Pommes, aber nur ein kleines."