Heidelberg. Es war einer dieser Abende, von denen man sich wünscht, sie mögen so schnell nicht zu Ende gehen. Mögen den genialen Erzähler auf seinen Sessel fesseln, ihn von Nudelsalat, seiner Schwester und dem Bandenkrieg in Syrien berichten lassen.

Von Geheimdiensten und seiner Liebe zur deutschen Sprache, von arabischer Gastfreundschaft und deutscher Zuverlässigkeit. Aber alles wünschen half nichts. Wie immer war nach 90 Minuten Schluss. Und Rafik Schami war damit vollkommen einverstanden, handhabt er es doch selbst auch so: Aufhören, wenn es am Schönsten ist.

Hintergrund > Rafik Schami wurde als Suheil Fadél am 23. Juni 1946 in Damaskus geboren. Er ist der Sohn eines Bäckers und stammt aus einer christlich-aramäischen Familie. Er ging in Damaskus zur Schule und besuchte im Libanon ein Kloster-Internat der Jesuiten. Anschließend studierte er in Damaskus Mathematik, Physik und Chemie. Bereits als Schüler machte er mit eigenen Geschichten auf [+] Lesen Sie mehr > Rafik Schami wurde als Suheil Fadél am 23. Juni 1946 in Damaskus geboren. Er ist der Sohn eines Bäckers und stammt aus einer christlich-aramäischen Familie. Er ging in Damaskus zur Schule und besuchte im Libanon ein Kloster-Internat der Jesuiten. Anschließend studierte er in Damaskus Mathematik, Physik und Chemie. Bereits als Schüler machte er mit eigenen Geschichten auf sich aufmerksam. Im alten Stadtviertel von Damaskus leitete er ab 1964 die Wandzeitung "Al-Muntalak", die auch einige seiner fantasievoll erzählten Märchen für Kinder und Jugendliche druckte. Im Jahr 1971 wanderte Rafik Schami über den Libanon in die Bundesrepublik Deutschland aus, wo er Chemie und Pharmakologie an der Universität Heidelberg studierte - und 1979 mit Promotion abschloss. Seit 1982 hat er seinen Wohnsitz in der Pfalz - im selben Jahr machte er sich als Autor selbstständig. (ith)

Der syrisch-deutsche Erzähler als Gast beim RNZ-Forum im Alten Theater, das hatte Ausnahmecharakter. Angefangen beim Publikum. Und Gesprächspartner Klaus Welzel analysierte glasklar: "Ich glaube, Sie sind ein Liebling der Frauen". Damit lag er richtig: Denn bei diesem "Forum" dominierte das weibliche Geschlecht den Abend. Es gab reichlich Beifall zu Beginn und noch mehr am Ende, auch wurde nicht mit Zwischenapplaus und Lachern gespart. Und es gab niemanden, der dieser ausgebuchten RNZ-Veranstaltung nicht das Prädikat "gelungen" angeheftet hätte.

Das lag eindeutig an der Faszination des bekannten Schriftstellers, das lag aber auch ein Stück weit am RNZ-Chefredakteur, der zum Schluss (auch das ein Novum) überschwänglich vom Gast gelobt wurde. Der liebenswerte Orientale wurde all den (positiven) Vorurteilen gerecht.

Rafik Schami ist ein Profi. Auf der Bühne fühlt sich der Wahl-Pfälzer wohl. Hat er dann noch einen Gesprächspartner zur Seite, der Vieles aus seiner Vita kennt und ihm Raum für seine Geschichten gibt, dann strahlt er eine Zufriedenheit und Zuversicht aus, die erstaunt, gerade bei seinem biografischen Hintergrund. Vielleicht ist das aber eines der Geheimnisse seiner ungebremsten Beliebtheit beim Publikum.

Hintergrund Zitate von Rafik Schami "Als ich aus Syrien wegging, bin ich meine ganze Sippe, nämlich 35 Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins losgeworden - das befreit." "Ich mochte meinen Namen Suheil Fadél nicht. Der bedeutete: Der Tugendhafte. Damit hat man mich in der Schule schon gequält." "In Syrien lebte ich einmal in einem Makrokosmos, das war der [+] Lesen Sie mehr Zitate von Rafik Schami "Als ich aus Syrien wegging, bin ich meine ganze Sippe, nämlich 35 Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins losgeworden - das befreit." "Ich mochte meinen Namen Suheil Fadél nicht. Der bedeutete: Der Tugendhafte. Damit hat man mich in der Schule schon gequält." "In Syrien lebte ich einmal in einem Makrokosmos, das war der Geheimdienst. Und in einem Mikrokosmos, das war die Sippe. Die Überwachung war perfekt." "Die schöne Literatur lebt von Frauen. Ohne die Frauenleserschaft wären wir arbeitslos." "Jeder spricht davon, dass Frauen in den Emiraten kein Auto fahren durften. Aber niemand, dass Frauen in arabischen Ländern kein Fahrrad fahren dürfen." "Da ich das Leben liebe, habe ich beschlossen, berühmt zu werden." "Im Libanon werden mehr Bücher gedruckt, als in allen arabischen Ländern zusammen." Auf die Frage was ist Heimat: "Wo ich so schreiben kann, wie die Geschichte es verlangt." "Anfänglich wollte niemand meine Bücher. Da beschloss ich, meine Bücher selbst zu verkaufen. Ich ging in Heidelberg zur Bahnhofsbuchhandlung Schmitt & Hahn und fragte, ob ich meine Bücher an der Kasse auslegen dürfe. Ich durfte. Und immer wenn ein kleiner Stapel weg war, kam ich mit dem nächsten. So verkaufte ich über 300 Bücher. Ich bin dieser Buchhandlung bis heute dankbar, weil sie mir Mut gemacht hat, nicht aufzugeben." "Hilde Domin, die ich sehr gemocht habe und die sehr verständnisvoll war, hat einmal zu mir gesagt. Man hat uns die Heimat geraubt, aber die Sprache kann man uns nicht rauben. Das traf auf sie zu, aber nicht auf mich. Denn mir hat man auch meine Sprache geraubt." "In Syrien herrscht kein Bürgerkrieg, sondern ein Bandenkrieg. Und die Verbrecher kommen aus allen Ländern. Und sind auf beiden Seiten. Viele von ihnen können nicht einmal arabisch." "Im Moment lese ich mehr oder weniger nur Sachbücher. Wenn ich aber in Italien bin, dann stürze ich mich so richtig auf Schundliteratur." Schams hilft Kindern Rafik Schami hat zusammen mit dem Tübinger Verleger Hans Schiler den gemeinnützigen Verein "Schams" gegründet. Er dient der Unterstützung von syrischen Kindern in den Anrainerstaaten und arbeitet mit ausgewählten Organisationen zusammen: Schwerpunkt ist Bildung, psychosoziale Betreuung und die Förderung des kreativen Potenzials. Alle geförderten Einrichtungen arbeiten unabhängig von Konfessionszugehörigkeit und ethnischer Herkunft. Der Verein zahlt Bücher, Kleidung, Medikamente und die Gehälter. Spenden an: Schams e.V., Kreissparkasse Tübingen, IBAN: DE88.6415.0020.0003 3335 16

Da sitzt ein Erzähler, einer der im Alltäglichen die große Politik transportiert, einer der lachen kann trotz allen Elends, einer der die Menschen und ihre Schwächen versteht. Einer der sich gegen den erfolgreichen Beruf des Chemikers bewusst entschieden hat, weil er es ohne Schreiben, ohne das Erzählen nicht ausgehalten hat. Sein Brennen kommt von weit innen. Das macht ihn so liebenswert und authentisch. Und es ist noch etwas, was ihn so sympathisch macht: Es ist diese Art der Araber, sich am Erfolg zu freuen.

Während Deutsche ziemlich verdruckst damit umgehen, strahlt der 72-Jährige, wenn er davon spricht, dass seine Bücher in 32 Sprachen übersetzt sind und welch großer Glücksfall es für ihn war, dass er bald nach seiner Ankunft in Deutschland die Sprache lernte, in der er auch seine Bücher schreibt. Auf Arabisch wäre ihm das nie passiert. Ganz abgesehen von der jeweiligen Zensur.

Klaus Welzel hatte diesen wunderbaren Satz von Rafik Schami gefunden, ausgesprochen 1971, als der Syrer am Frankfurter Flughafen erstmals deutschen Boden betrat: "In jenem Augenblick beschloss ich, meine Angst zu verlieren", sagte er. Und in diesem Satz offenbart sich so viel: Die schreckliche Wirklichkeit und das lyrische Ich, die Vergangenheit und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. Und in diesem Satz steckt auch der Mut und die Kraft die Schami brauchte, um nicht unterzugehen, um durchzuhalten.

Davon erzählt er an diesem Abend so gut wie nichts. Aber er transportiert seine Lebensumstände sehr indirekt. So wenn er von seinem Vater erzählt, einem erfolgreichen, unnahbaren Geschäftsmann mit Bäckereien und Ländereien, dessen größter Wunsch es war, dass mindestens einer seiner Söhne eine kirchliche Karriere hinlegte.

Aber die Söhne versagten sich, fanden in der Mutter eine Verbündete. Überhaupt die Mutter. Von ihr, so hatte Welzel gelesen, hatte Schami den Respekt vor Frauen gelernt. Ein bestätigendes Kopfnicken und ein charmantes Lächeln sagte alles - und der Zwischenapplaus der Damenriege.

Mit seinem Vater, der in Rafik einen Nachfolger im Unternehmen sah, versöhnte er sich spät. Denn als sein Sohn mit 25 Jahren Syrien verließ, da tat er das gegen dessen Willen. Mit finanzieller Unterstützung durfte der Student und Doktorand in Heidelberg nicht rechnen. Also nahm Rafik Schami alle möglichen Hilfsjobs an - und lernte sehr schnell Deutsch.

Heute noch stolz auf "sein Deutschland" ist der Erzähler, als ihn der Chefredakteur mit einem Vorfall konfrontiert (Schami: "Sie sind ja bestens informiert"!), der sich 1985 ereignete. Damals hatte die syrische Botschaft beim Verlängern seines Passes einen Fehler gemacht. Ein extra angefertigtes Gutachten des Max Planck Instituts für Völkerrecht legte ihm die Ausreise nahe.

Der Schriftsteller nahm einen Anwalt, wehrte sich - und siegte. Schami: "Ein kleiner Ausländer gewinnt gegen den Staat. Das ist Demokratie". Das Sahnehäubchen kam übrigens vom Richter noch obendrauf: "Ihr Kulturbeitrag für unser Land ist wunderbar und wir sind stolz darauf, dass Sie hier leben".

Wo er nie wieder leben möchte, das ist Syrien. Als Klaus Welzel ihn den Satz vollenden ließ: "Nach Syrien reise ich wieder, sobald ….". Kam von ihm: "Ich reise jeden Tag in meinen Träumen, in der Wirklichkeit nie."