Ein eigentlich gewohntes Bild, das in den letzten Monaten einfach gefehlt hat in der Hauptstraße: Am Donnerstag standen wieder Filmfreunde vor dem Gloria-Kino an. Foto: Philipp Rothe

Von Marie Böhm

Heidelberg. Eine als Historikerin im Berliner Stadtplanungsmuseum posierende Nymphe ist nicht gerade eine typische Märchen-Protagonistin. Das ist aber okay, denn "Undine", der Film, der seit Donnerstag in den Heidelberger Kinos Gloria/Gloriette in der Altstadt und der Kamera in Neuenheim zu sehen ist, ist auch gar kein typischer Märchenfilm.

Und doch kommt er gut an beim Publikum, das vor allem froh ist, dass die beliebten Heidelberger Stadtkinos am Donnerstag wieder ihre Türen öffneten: "Ich habe mich so gefreut, dass die Kinos wieder aufmachen", erzählt zum Beispiel Claudia Rink. Sie geht seit Jahren gerne in das Kino und saß gleich am Tag der Wiedereröffnung in einem der roten Samtsessel: "Ich habe lange darauf gewartet, das hat mir wirklich gefehlt." Angst vor einer Corona-Ansteckung habe sie in dem relativ kleinen Saal aber nicht: "Ich fühle mich hier sehr sicher. Die Kinomitarbeiter machen das mit den Vorsichtsmaßnahmen doch ganz gut."

Eineinhalb Meter Abstand müssen all jene Kino-Besucher voneinander halten, die nicht zusammenleben. Dadurch passen natürlich weniger Zuschauer in die Säle. Foto: Rothe

Was die Schutzmaßnahmen angeht, scheut das Kino keine Mühen: Vor und nach den Vorführungen gilt Maskenpflicht und Mindestabstand von eineinhalb Metern. Die Toiletten werden regelmäßig komplett desinfiziert, dasselbe gilt für das Foyer. Im Saal selbst kann man die Masken zwar abnehmen, den zugewiesenen Platz mit Mindestabstand darf man dann aber nicht mehr verlassen. "Wir machen wirklich alles, was wir können, um es so sicher wie möglich zu halten", erzählt Inge Mauerer-Klesel. Seit fast 40 Jahren betreibt sie die kleinen Programm-Kinos in der Stadtmitte: "Wir haben jetzt auch zwischen den Vorstellungen längere Pausen zum Lüften und Reinigen eingeplant."

Vorgeschrieben sei das zwar nicht, aber sicherer eben schon. Und Sicherheit geht vor, auch wenn man dabei weniger Gewinn macht. Gerade jetzt sind die Einnahmen ohnehin gering: "Sommer ist nie die beste Saison für Kinos. Noch dazu passen jetzt wegen der Mindestabstände deutlich weniger Zuschauer in die Säle", erklärt Mauerer-Klesel. Ausgleichen kann man den Verlust der Sperrzeit ohnehin nicht mehr, wie die Kino-Betreiberin berichtet: "Wir nehmen zwar die Zuschüsse vom Land in Anspruch, die reichen aber leider nicht annähernd aus, um unsere Kosten zu decken."

Mitarbeiterin Jutta Freimuth und Betreiberin Inge Mauerer-Klesel freuen sich, dass es wieder los geht. Foto: Philipp Rothe

Drei Monate waren die Kinos wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das hat schwere Folgen für Unternehmen wie Mauerer-Klesel erzählt: "So wie es jetzt steht, wissen wir nicht, ob wir uns finanziell halten können." Das wäre ein trauriges Ende für die Lieblingskinos vieler Heidelberger. Viele Stammgäste kommen seit Jahrzehnten, um sich in hier Filmerlebnisse der etwas anderen Art zu gönnen. Im Gloria und in der Kamera sind vor allem Arthouse-Filme zu sehen. Sie haben zwar ein meist kleineres Budget, sind deswegen aber nicht weniger sehenswert.

Das findet auch Sara Engeler. Sie wurde durch eine Kritik auf "Undine" aufmerksam und sah sich den Film in der Abendvorstellung an: "Dass das Kino gerade heute wieder geöffnet hat, wussten wir erst gar nicht. Eigentlich war es eher spontan. Aber der Film war schön, wenn auch etwas traurig." In das Gloria-Kino würde sie noch einmal gehen, allen Corona-Maßnahmen zum Trotz.

Begeisterung für die Filme und die gemütlichen Kleinkinos teilen viele Kino-Besucher. In den vergangenen Monaten wurden sich die Mitarbeiter dessen gewiss: "Ich habe immer gewusst, dass wir hier ein außergewöhnlich treues und liebenswertes Publikum haben. Aber in diesem Ausmaß hätte ich das nie erwartet", erzählt Mauerer-Klesel. Sie war von der großen Unterstützung zutiefst gerührt: "Die letzten drei Monate waren hart, aber wir haben unglaublich viel Zuspruch bekommen. Fast jeden Tag kamen E-Mails mit Glückwünschen und Ermunterungen." Es müssten hunderte Zuschriften sein.