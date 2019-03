So könnte die Neckarpromenade - als Steg auf Flussniveau - aussehen: Der Radverkehr bekommt eine eigene Achse direkt an der B 37. Die Bundesstraße könnte, wie hier an der Theodor-Heuss-Brücke, sogar mit begrünten Pergolen "überdacht" werden. Grafik: Stadt HD

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Nach 30 Jahren Diskussion gibt es jetzt ein ungefähres Konzept, wie das Altstädter und das Bergheimer Neckarufer aussehen könnten. Die Grundlagen dafür legte vor 14 Jahren eine Studie namens "Stadt am Fluss light", die darauf abzielte, die Menschen ans Ufer zu locken - ohne dass gleich ein Tunnel gebaut werden muss.

Der einst von OB Eckart Würzner favorisierte Tunnel wurde 2011 wegen fehlender Mehrheiten im Gemeinderat und wegen zu geringer Landesförderung zu den Akten gelegt. Seit über zwei Jahren bemühen sich die "Neckarorte" an besonders ausgesuchten Stellen und mit einfachen Mitteln, Mensch und Ufer zusammenzuführen - und zwar in allen sieben Stadtteilen, die vom Neckar durchflossen werden. Aber besondere Aufmerksamkeit der Planer galt in den letzten Monaten dem Südufer zwischen Wieblinger Wehrsteg und Karlstor - unter anderem auch deswegen, weil hier eine durchgängige Radachse fehlt.

Hintergrund Die Promenade im Überblick Grundgedanke der "Machbarkeitsstudie Stadt an den Fluss" ist, dass die Leute mit großzügigen Treppen schnell zu den Stegen direkt ans Wasser kommen - vom Wieblinger Wehrsteg bis zum Karlstorbahnhof. Noch ist nicht alles genau ausgearbeitet, aber nach der Machbarkeitsstudie könnte es eine "Stadt im Fluss", eine Hausbootsiedlung, in Höhe des Marriott-Hotels (Bergheim) geben. Unweit davon soll der bestehende Steg am Ruderclub zugänglich gemacht werden. Das jetzt schon gut genutzte Iqbal-Ufer soll weitgehend erhalten bleiben. Der Sportboothafen unweit vom Bismarckplatz ist nicht öffentlich zugänglich, soll es aber bald werden. Von hier aus soll ein befestigter Steg über einen Kilometer lang direkt zum Neckarlauer (Altstadt) führen. Der wird jetzt gerade umgebaut - das erste konkrete Projekt der neuen Promenade. Der Fußgängersteg verläuft weiter zum Marstall - hier könnte es direkt am Fluss ein kleines Café geben - bis kurz vor die Alte Brücke, wo eine "Altstadt-Terrasse" am Brückenpfeiler entstehen könnte. Weiter gelangen die Fußgänger über den Steg zu "Bastion", einer heute verwahrlosten Grünfläche, die, vielleicht als Boulebahn, aufgewertet werden soll. Auf dem Steg soll es sogar Grünflächen geben. Letzte Station ist der neue "Schlossblick" am Neckarmünzplatz. Hier kommen täglich Tausende Touristen mit Bussen an, die als erstes das Schloss sehen wollen. Aber das sieht man nur vom Ufer aus. Deswegen soll es einen Übergang über die B 37 zum Fluss geben. Über großzügige Treppen in der Böschung, die mit Bäumen bepflanzt werden sollen, kommt man direkt zum Steg, der hier - je nach Richtung - endet oder beginnt. (hö)

Denn das ist momentan das große Manko, gerade in der Altstadt: Wer vom Bismarckplatz zum Karlstorbahnhof fahren will, wird im Zickzack durch die Altstadt geleitet. Aber das soll sich mit der neuen "Machbarkeitsstudie Stadt an den Fluss" ändern: Grundgedanke ist, dass die Radfahrer in beide Richtungen auf dem Gehweg an der Bundesstraße B37 fahren, er wird zur 3,7 Kilometer langen Radachse.

Die Fußgänger sollen direkt am Neckar flanieren - und zwar größtenteils auf Stegen, die auf dem Neckar liegen. Der Grundgedanke dabei ist, dass "man viel lieber auf der Flussebene als oben an der Bundesstraße läuft", wie Baubürgermeister Jürgen Odszuck am Mittwoch bei der Vorstellung der Studie sagte. Für OB Würzner sind diese neuen Ideen "eine enorme Aufwertung für den Fußgängerverkehr" am Neckar. Wie das aussehen könnte, erlebt man gerade am Neckarlauer, der in Höhe der Stadthalle gerade zu einem ansprechenden Ort zum Flanieren umgebaut wird.

Frühere Bedenken des Wasser- und Schifffahrtsamtes gegen Stege im Neckar konnten offenbar ausgeräumt werden: "Das macht den Neckar nicht schmaler und steht auch dem Hochwasserabfluss, der dem Wasser- und Schifffahrtsamt besonders wichtig ist, nicht im Wege", betont Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber.

Auf der Neckarlauer-Baustelle stellten Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber, OB Eckart Würzner, Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Alexander Krohn, Koordinator von "Stadt an den Fluss" (v.l.), die Pläne für die Neckarpromenade vor. Foto: Rothe

Und weil die Neuordnung gerade des Radverkehrs - schließlich kommt ein Teil direkt aus dem Neckartal, und im Westen soll in Kürze ein Radschnellweg nach Mannheim in Angriff genommen werden - das wichtigste Element der Planungen ist, soll die auch als erstes in Angriff genommen werden. Was auch daran liegt, dass das grüne Verkehrsministerium die umweltfreundlichen Fortbewegungsarten besonders großzügig fördert - in Heidelberg hofft man auf eine großzügige Förderung seitens des Landes. Genaue Kostenschätzungen gibt es bisher nicht, allerdings dürften die zehn besonders gestalteten Abschnitte schon an die 20 Millionen Euro kosten, so Odszucks erste Schätzung - auf jeden Fall aber deutlich weniger als ein Tunnel, der vor zehn Jahren auf 180 Millionen Euro taxiert worden war.

Hintergrund Die Neckarorte sind eine Kooperation zwischen Stadtverwaltung und Architektenkammer und sollen die Menschen näher an den Fluss bringen. Den Anfang machte im Herbst 2016 ein Fest am bisher unwirtlichen Neckarlauer, wo die Weiße Flotte anlegt. Mit Liegestühlen, einem Sandstrand und einer Bar eroberten sich die Bürger zumindest zeitweise das Altstadtufer zurück. Mittlerweile ist hier eine Baustelle, es gibt bald eine Sitztreppe zum Lauer hin, die zum Verweilen einlädt. Kurz darauf wurde am Bergheimer Iqbal-Ufer eine Bar eröffnet, hier findet auch seit 2017 das Anbaden im Neckar statt. Die letzte große Aktion war im Oktober 2018, als das Römerbad am Neuenheimer Kopf der Ernst-Walz-Brücke mit einem Strand und einer Bar wachgeküsst wurde. Auch in Schlierbach und Wieblingen gab es Kunst- und Kulturprojekte, die Lust auf den Fluss machen sollen. Dabei wurden auch die Wünsche der Bürger aufgenommen, die in eine Gesamtkonzeption - so wie jetzt bei der Machbarkeitsstudie - fließen sollen. (hö)

Noch ist es eher eine Ideensammlung, und "es wird auch Diskussionen geben", ist sich Würzner sicher. Aber die Stadtverwaltung will damit schnell loslegen: Schon heute befasst sich der Bezirksbeirat Altstadt mit der Studie, dann kommen die Ausschüsse und der Gemeinderat dran. Wenn im übernächsten Jahr die B37 zwischen dem Karlstor und der Mönchgasse saniert wird, will man schon gleich die neue Radachse und die Fußgängerstege in Angriff nehmen.

Denn damit geht auch in Teilen ein Eingriff in die Breite der B37 einher, sie wird schmaler, damit die Radfahrer mehr Platz haben. Die anderen Abschnitte für "Höhepunkte" am Neckarufer kann man nach und nach umsetzen: "Das geht über mehrere Jahre", sagt Planungskoordinator Alexander Krohn - das geht also auch stückweise und je nach Finanzlage.

Dem Tunnel trauert man nicht mehr hinterher, auch wenn Odszuck sagt: "Der wäre natürlich die große Chance und ein Befreiungsschlag gewesen", und Würzner nennt die Machbarkeitsstudie "nicht die beste, aber eine gute Lösung". Krohn verwies darauf, dass hier die Ideen aus der Bürgerschaft eingeflossen seien - und schließlich sei das ja auch "ein Großprojekt, das wirklich allen zugutekommt".