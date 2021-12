Von Fritz Quoos

Heidelberg. Tausende von Leserinnen und Lesern haben mit ihren Spenden für die RNZ-Weihnachtsaktion 2021 bei vielen bedürftigen Menschen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis zum Fest ein besonderes Licht angezündet. Die Freude darüber ist in vielen Familien und bei Alleinstehenden groß – und auch die Dankbarkeit, wie der RNZ berichtet wird.

Mit ihrem sozialen Engagement sorgt die RNZ-Lesergemeinde erneut dafür, dass die Aktion auch im neuen Jahr eine nachhaltige Wirkung entfalten kann. Denn wenn bedürftige Menschen in akute Notlagen geraten, können ihnen die Wohlfahrtsverbände mit Mitteln aus dem RNZ-Spendentopf rasch und unbürokratisch helfen. Jahr für Jahr erhalten sie dafür die Hälfte des Spendenaufkommens; die andere Hälfte geht an die Sozialämter der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises. Wenn die Weihnachtsaktion jetzt wieder in das neue Jahr hinein verlängert wird, so verbindet die Redaktion damit die Hoffnung, dass sich auch in den nächsten Wochen noch spendable Mitstreiter finden, die diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Auch kleinste Spenden sind willkommen, denn sie summieren sich oft zu ansehnlichen Beträgen.

Noch beeindruckt von der großen Solidarität im letzten Jahr ist zum Beispiel die Ligasprecherin der Heidelberger Wohlfahrtsverbände, Stefanie Burke-Hähner. "Unbürokratisch und niederschwellig" konnten aus den Spendenmitteln im letzten Jahr Beihilfen zur Überbrückung finanzieller Engpässe in armen Familien ausgezahlt werden, berichtet sie. Vor allem in der Corona-Pandemie seien die Sorgen bei den Familien größer geworden. "Da, wo das Geld bereits knapp ist, wurde es noch knapper; da, wo die Lagen prekär waren, sind sie noch essenzieller, existenziell geworden", lautet ihre Bilanz. Und sie wartet mit vielen Beispielen konkreter Hilfestellungen auf, die ihr von den Verbänden (darunter Caritas, Diakonisches Werk, DRK, Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer) genannt wurden. Die RNZ gibt einen Überblick und zeigt, wo die Lesergemeinschaft ganz konkret hilft:

> Sonderausstattung für Schülerin: Eine Unterstützung erhält Frau D., die Alleinerziehende und "Hartz IV"-Empfängerin ist und deren Tochter in eine Sprachheilschule aufgenommen wurde. Das Kind benötigt für die Schule eine Sonderausstattung, die vom Jobcenter nicht unterstützt wird.

> Neuer Kühlschrank für Familie: Bei der gerade gekündigten alleinerziehenden Frau H. mit zwei Kindern ist der alte Kühlschrank kaputtgegangen; noch während der Sommerhitze kann Ersatz beschafft werden.

> Matratze für krankes Kind: Aufgrund einer schweren Krankheit benötigt das jüngste Kind einer armen fünfköpfigen Familie eine spezielle Matratze, die nur zum Teil von der Krankenkasse übernommen wird. Auch hier kann geholfen werden.

> Schulmaterial für die Tochter: Die Familie W. erhält wegen Corona Kurzarbeitergeld. Da über den Antrag für Bildung und Teilhabe wegen Schulmaterialien der Tochter noch nicht entschieden wurde, wird eine Überbrückung durch den RNZ-Spendentopf ermöglicht.

> Gebrauchte Betten für die Kinder: Selbst für Second-Hand-Möbel, die die maroden alten Möbel ersetzen sollen, fehlt der Mutter von zwei Kindern das Geld. Ohne Hilfe der Beratungsstelle wären dringend benötigte Kinderbetten nicht zu beschaffen gewesen.

> Medikamente für Kranke: Häufig werden Spenden eingesetzt, damit Patienten Medikamente kaufen können, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden.

> Damit das Licht an bleibt: Wenn Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen Energiekosten nicht mehr stemmen können und ihnen akute Stromsperren drohen, kann dies – meist in Kooperation mit der "Aktion Nähe" der Stadtwerke – oft noch abgewendet werden.

> Winterkleidung für Geringverdiener: Für wetterentsprechende Kleidung und sogar Nahrungsmittel muss immer wieder ausgeholfen werden, einmal sogar für zwei Menschen, die monatlich von 45 Euro lebten.

> Starthilfe für Geflüchtete: Unterstützung galt auch vor dem Bürgerkrieg geflüchteten Menschen, die Probleme haben, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Ihnen fehlt oft das Lebensnotwendige.

Info: Um in solchen und vielen anderen Fällen auch im neuen Jahr helfen zu können, wird weiterhin um Spenden gebeten auf das Konto "RNZ-Weihnachtsaktion 2021", Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE20.6725.0020.0000 0010 07, BIC: SOLADES1HDB. Wer mit der Banking-App den QR-Code scannt, kann direkt überweisen. Für Spenden bis 300 Euro genügt der Kontoauszug als Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Für Beträge über 300 Euro verschickt das Kämmereiamt der Stadt Heidelberg eine Zuwendungsbescheinigung. Dafür wird die vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger benötigt.