Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ehe die Profis tanzen, stehen 75 Laien auf der Bühne. Iván Pérez, Chef des Dance Theatre Heidelberg, lädt sie am 30. April zum "PreMove" in den Marguerre-Saal des Theaters ein. Anschließend wird sein Stück "Impression" zu sehen sein, eine der letzten Gelegenheiten dazu in dieser Spielzeit. Im Januar 2020, so verrät der Choreograf, wird dann der zweite Teil seiner Trilogie über die Millennials - die Generation der Jahrgänge 1980 bis 2000 - in Heidelberg Premiere haben. Warum er auch die Zuschauer in Bewegung bringen will, sagt der spanische Künstler im RNZ-Gespräch.

Herr Pérez, welche Idee steckt hinter "PreMove"?

Die Zuschauer können die Performance der Tänzer nicht nur sehen, sondern davor mit ihrem eigenen Körper sinnliche Erfahrungen machen. Das alles geschieht im gleichen Bühnenraum, in dem auch die Tänzer agieren, in derselben Atmosphäre mit Bühnenbild und Lichtstimmungen.

Wie sieht das aus, wenn das Publikum eigene körperliche Erfahrungen mit Ihren Ideen macht?

Zu Beginn sind sie vielleicht etwas nervös, weil sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Aber nach ganz simplen Übungen kann etwas Besonderes mit ihnen passieren. Es ist, wie wenn man ein Samenkorn einpflanzt: Die Übungen können für die Teilnehmer zu einer Anregung werden, die eigene Wahrnehmung zu sensibilisieren und neugierig auf Bewegung zu sein.

Was geschieht genau auf der Bühne?

Ich leite durch ein paar einfache Übungen. Es geht um Vorstellungskraft, Konzentration und Kommunikation. Die Übung mit dem Händereiben etwa spielt auch mit dem Gefühl der Energie und Wärme zwischen den Händen.

Wie äußern sich die Zuschauer anschließend? Wie war das bei Ihrem "PreMove" beim Tanzstück "Becoming" im Zwinger?

Viele berichten im Nachhinein, wie schön es war, mit sich und den anderen, aber auch dem Bühnenraum vertraut zu werden. Nach dem "PreMove" sehen sie das Tanzstück in einer anderen Stimmung und können sich ganz anderes darauf einlassen. Meist offener und unbefangen, denn sie haben gerade selbst körperliche Erfahrungen gemacht und nehmen die Tänzer aufmerksamer wahr. Dieses gemeinschaftliche Erleben - ob innerhalb des "PreMove" oder danach im Stück - ist eine zentrale Idee. Eine Teilnehmerin sagte mir auch, dass ich solch eine ermunternde, beruhigende Stimme habe.

Ja, Sie haben eine schöne, dunkle Stimme.

Ich versuche mit den Übungen, die Zuschauer zu ermutigen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und ihn mehr zu spüren.

Veranstalten Sie solche "PreMoves" zum ersten Mal?

Nein, ich habe das schon in Holland mit meiner damaligen Company und auch in Taiwan gemacht. Wir wollen die Idee dahinter auch in Zukunft auf verschiedene Arten weiterentwickeln, um dem Publikum mehr aktive Teilhabe am Tanztheater zu ermöglichen.

Wer macht da überhaupt mit auf der Bühne? Diejenigen, die schon als Kind Ballett tanzen wollten?

Es sind alle möglichen Menschen, auch viele Ältere. Nicht nur Leute, die selbst tanzen. Ich habe das Gefühl, dass sie eine Art Vertrauen zu mir und zu den Tänzern entwickeln.

Braucht es für den "PreMove" besondere körperliche Voraussetzungen? Und welche Kleidung sollte man dabei tragen?

Man ist einfach in Socken auf dem Tanzboden. Das ist schon eine erste Übung: die Fußsohlen spüren. Es geht nicht um herausfordernde Bewegungen, sondern eher um Achtsamkeit, Wahrnehmung und die eigene Vorstellungskraft. Diesmal dauert es eine halbe Stunde und startet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Info: Special zum Welttag des Tanzes (29. April): "Impression", 30. April, 20.30 Uhr, Marguerre-Saal. Zusätzliche Theater-Aktion: Die ersten 50 RNZ-Leser bekommen beim Ticket-Kauf 50 Prozent Rabatt (unter dem Stichwort: RNZ). Kostenlos: PreMove um 19.30 Uhr für 75 Teilnehmer (beim Kauf der Karten für "Impression" gibt es als Kennzeichnung einen Sticker auf das Ticket). Karten über die Theaterkasse, Telefon: 06221/58.20000.