Heidelberg. (RNZ) Ungewöhnliche Zeiten erfordern besondere Unterstützung – auch in der Kneipen- und Barszene. Mit einer neuen Aktion kann man jetzt die eigene Stammkneipe oder Lieblingsbar unterstützen. Beim "Kneipenhelfer" werden T-Shirts und Hoodies, also Kapuzenpullis, mit dem Logo lokaler Kneipen und Bars bedruckt und online verkauft. Die Erlöse kommen der lokalen Szene zugute.

"Gutscheine verschieben den Umsatz und bieten in der aktuellen Situation keine Lösung. Mit der Idee ,Kneipenhelfer’ wollen wir dem entgegenwirken", sagt Daniel Klusmann aus dem Team der "Kneipenhelfer". Alle Erlöse aus dem Verkauf der Artikel werden vollständig an alle teilnehmenden Kneipeninhaber weitergereicht.

Das Konzept basiert auf Solidarität – sowohl zwischen den Kneipen als auch zwischen den Gästen. Durch den Kauf eines Artikels von einer bestimmten Kneipe gehen zwei Drittel des Erlöses direkt an den Inhaber, ein Drittel fließt in einen gemeinsamen Topf. Alle zwei Wochen werden die Erlöse unter allen teilnehmenden Kneipen und Bars in der Stadt aufgeteilt.

Neben individuellen Fanartikeln ist auch der Kauf eines "klassischen Modells" mit dem Kneipenhelfer-Logo möglich. Auch diese Erlöse werden gleichmäßig unter den teilnehmenden Kneipen und Bars aufgeteilt. So soll auch die Unterstützung kleinerer Kneipen gewährleistet werden. Die Aktion "Kneipenhelfer" läuft bundesweit in 14 Städten. In Heidelberg beteiligen sich bisher acht Kneipen und Bars: das Jinx, das Kaiser, das Karl, das Mel’s, MyCurrywurst, Steffi’s Klause, The Dubliner und Zimmer Küche Bar (ZKB).

Info: www.kneipenhelfer.com