Zoo-Direktor Klaus Wünnemann (linkes Foto mit Hut) führte 15 RNZ-Leser durch den Zoo und zeigte ihnen, wie Tiere mit der Hitze umgehen. Kamele senken ihre Körpertemperaturen, die Otter beten die Sonne an (Mitte) und die Bären kriegen eisige Leckerbissen (rechts). Fotos: utz/Zoo/Priebe

Von Charmaine Utzig

Heidelberg. Ein nasser Waschlappen, ein Ventilator, ein erfrischendes Eis: Menschen kennen viele Wege, sich im Sommer bei heißen Temperaturen abzukühlen. Doch auch Tiere haben ihre ganz eigenen Vorlieben, der Hitze zu trotzen. Bei einer exklusiven Zooführung zeigte Direktor Klaus Wünnemann den 15 RNZ-Lesern, die bei einer Verlosung gewonnen hatten, wie sich die Tiere im Hochsommer verhalten.

Schon früh morgens - bevor der Zoo für normale Besucher öffnet - ging es los. "Sie betreten alle als Direktor den Zoo", scherzte Wünnemann. "Wenn es heiß ist, fangen unsere Mitarbeiter oftmals schon um 6 Uhr an." Denn die meisten Arbeiten müssten bereits vor Öffnung des Tiergartens erledigt sein. Für den Zoo sei es besser, wenn das Wetter nicht so extrem ist: "Das mögen unsere Tiere, unsere Mitarbeiter und unsere Gäste lieber."

Rhesusaffen zeigen sich dagegen recht unbeeindruckt von hohen Temperaturen. 40 Grad machen ihnen keinerlei Probleme. Übertrumpft werden sie allerdings von den Flamingos - den "hitzeresistentesten Tieren", so Wünnemann. "Sie brüten bei über 50 Grad ohne Schatten. Das sind richtige Kämpfer."

Im Grunde machen es die Tiere wie die Menschen. Die einen nehmen es mit Gemütlichkeit - wieso sich verrückt machen wegen der Hitze, wenn ohnehin bald wieder Regen kommt? So auch der Bär: Er zieht es vor, sich in den Schatten zu legen, um die Hitze einfach "abzusitzen". "Dafür haben wir ihm einen Schirm aus Blättern gebastelt. Und für die Bärin gibt es eine Badewanne nur für sie", erklärte der Zoodirektor mit einem Schmunzeln.

Die anderen bedienen sich gekonnter Tricks, um den Sommer zu überstehen. So suhlen sich Schweine im Schlamm - denn was isoliert besser vor Hitze als eine dicke Schlammschicht auf der Haut? Kängurus lecken ihre Vorderbeine mit Speichel ein und Kamele senken ihre Körpertemperatur in der Nacht um drei bis vier Grad ab.

Die Besucherin Jessica Weisgerber aus Gaiberg bewunderte diesen Einfallsreichtum der Tiere: "Mein Trick ist es, im Sommer den Ventilator anzumachen. Aber die Idee vom Kamel ist auch ziemlich gut." Unter den Gewinnern hatte das Ehepaar Skabrond aus Sinsheim die weiteste Anreise: "Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben selbst Hühner und Tauben zuhause, aber der Zoo ist einfach klasse."

Egal wie die Tiere der Hitze begegnen, dem Zoodirektor ist es wichtig, dass ihnen die freie Wahl gegeben wird, ob sie drinnen oder draußen sein wollen: "Das Leben im Zoo soll für das Tier angenehm und aufregend sein - auch wenn es heiß ist." Dazu gehört es auch, die Lebensmittel entsprechend den Temperaturen anzupassen: "Wir geben den Tieren besonders feuchtigkeitsreiches Essen. Gurken sind wegen des hohen Wassergehaltes ideal."

Auch in dieser Hinsicht hat der Zoobär Benni wieder das große Los gezogen: "Für unseren Bären werfen wir Obststücke in Eimer, füllen sie mit Wasser und lassen es gefrieren. Das sind dann unsere Eisbomben - ein echter Leckerbissen."