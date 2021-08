Das große Klettergerüst auf dem Spielplatz an der Dantestraße weckt mit seinen Türmen und Brücken die Abenteuerlust: Den Spielplatztestern gefiel es besonders, durch die Brücke zwischen den Türmen zu krabbeln. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (RNZ) Sommerzeit ist Ferienzeit – aber die verbringen nicht alle Kinder im Urlaub. Damit es trotzdem nicht langweilig wird, testet die RNZ die Spielplätze der Stadt: Ein Testteam bestehend aus vier Schülerinnen und einem Vater hat einige Spielplätze in Heidelberg unter die Lupe genommen. Zum Auftakt waren die Tester in der Weststadt unterwegs und haben den Spielplatz in der Dantestraße einem kritischen Blick unterzogen.

> Was gibt es auf dem Spielplatz? Der Spielplatz ist recht verwinkelt und bietet Spielspaß für alle. Ein großes Klettergerüst mit Türmen und Brücken weckt die Abenteuerlust, genauso wie die Tunnelrutsche auf einem kleinen Hügel mit Felsbrocken drumherum. Eine Pumpe sorgt für Abkühlung und Wasserspaß. Für jüngere Kinder gibt es im östlichen Bereich kleine Häuschen und eine überdachte Sandkiste. Bei Regen ist dies auch eine gute Unterstellmöglichkeit. Alte, große Bäume sorgen dafür, dass es auch an heißen Tagen angenehm schattig ist.

> Wen trifft man hier? Auf diesem Platz ist eigentlich immer etwas los. Selbst samstags in den Morgenstunden spielen hier schon Kinder mit ihren Großeltern.

> Was ist das Beste? Das große Klettergerüst ist toll, vor allem über die Brücke zwischen den beiden Türmen zu krabbeln macht viel Spaß. Der Platz ist ideal zum Versteckfangenspielen, weil es so viele Möglichkeiten zum Verstecken gibt.

> Was ist nicht so gut? Manche Geräte wirken etwas älter, es gefiel uns nicht, dass die Rutsche so besprayt war. Es gibt wenig freie Fläche zum freien Spielen. Auf der Westseite des Platzes ist eine unbegrünte und ungenutzte Fläche, die man mit Rasen versehen gut als Picknick- oder Federballwiese nutzen könnte. Das wäre auch optisch eine Verbesserung.

> Was gibt es drumherum? Direkt neben dem Spielplatz ist ein Kiosk mit Toiletten. Es gibt auch Fahrradständer, die allerdings immer belegt sind.

> Wie kommt man hin? Mit dem Auto ist nur mit viel Glück eine nahe gelegene Parklücke zu finden, die dann für zwei Stunden kostenlos ist. Die Fahrradständer sind leider immer überlastet. Mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht man den Spielplatz mit den Straßenbahnlinien 23 und 24, Haltestelle Christuskirche.

> Wie ist es aus Sicht der Eltern? Es gibt ausreichend Bänke, sehr viel Schatten, Mülleimer und Einkaufsmöglichkeiten für Getränke, Eis oder Snacks am danebengelegenen Kiosk. Parkplätze für Fahrräder und Autos sind nur mit viel Glück zu ergattern. Der Spielplatz ist etwas unübersichtlich, aber eingezäunt und von verkehrsberuhigten Straßen umgeben.