Heidelberg. (RNZ) Der Circus Carl Althoff ist von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag 14. Juli, in der Stadt: Tiere, Clowns und Akrobaten präsentieren dann ein Riesenspektakel mit kreativem Licht-Design, märchenhaften Kostümen und mitreißenden Songs. Vorstellungen sind am Montag (Familientag), Freitag (Kindermitmachtag) und Samstag, jeweils um 17 Uhr, sonntags um 15 Uhr, In der Neckarhelle. Die RNZ verlost fünf mal zwei Logenkarten für die Vorstellung am Samstag, 29. Juni.

RNZ-VERLOSUNG

Im neuen Programm sind in diesem Jahr mit dabei: Märchen aus 1001 Nacht mit einem orientalischen Schaubild von Feuerspielen, Fakiren, Kamelen und wunderschönen Bauchtänzerinnen. Natürlich sind auch die bekannten Clowns wieder da, die wie eh und je mit Späßen zwischendurch faszinieren und die Manege zum Lachen bringen. Außerdem mit von der Partie ist eine Hunde-Revue, ein Dressur-Potpourri mit Pinto-Pferden, Luftakrobatik, eine Superhelden-Nummer und vieles mehr.

Wer die Karten gewinnen will, ruft bis Mittwoch, 26. Juni, 13 Uhr, an unter Telefon 0137822/702321 oder schickt eine SMS an Telefon 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Circus sowie Name und Adresse. Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus dem dteutschen Mobilfunknetz gegebenenfalls abweichend. SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz: 0,49 Euro.