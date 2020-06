Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Pandemie zwang Millionen von Angestellten ins Homeoffice. Das traditionelle Firmenbüro ist längst nicht mehr unangefochten. Verändert Corona die Art und Weise, wie wir künftig arbeiten? Ja, meinen Shiva Hamid, Birk Bauer und Enno Fedderken. Sie betreiben gemeinsam die Breidenbach GmbH, den größten Anbieter von Coworking Spaces in Heidelberg.

Zahlreiche Firmenbüros waren zuletzt wie ausgestorben. Auch die B_Fabrik in Bergheim, mit 450 Quadratmetern der größte Coworking-Standort der Breidenbach GmbH, wurde kaum noch besucht. Jetzt kehren die Coworker und Coworkerinnen allmählich zurück, die Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen nimmt zu. "Seit zwei, drei Wochen kommen auch neue Mitglieder zu uns", sagt Shiva Hamid. Sie sieht darin auch einen Zusammenhang zum Homeoffice. "Viele Leute haben sicher gemerkt, dass zu Hause arbeiten doch nicht so das Gelbe vom Ei ist, dass sie eine kreative Umgebung und kreative Menschen um sich herum brauchen."

Hintergrund > Der Begriff "Coworking" kommt aus dem Englischen und bedeutet "zusammen arbeiten”. Kreative, Selbstständige, Start-ups und größere Unternehmen sind unter einem Dach tätig – unabhängig voneinander und dennoch miteinander. Der Arbeitsplatz kann flexibel angemietet werden, also stunden-, [+] Lesen Sie mehr > Der Begriff "Coworking" kommt aus dem Englischen und bedeutet "zusammen arbeiten”. Kreative, Selbstständige, Start-ups und größere Unternehmen sind unter einem Dach tätig – unabhängig voneinander und dennoch miteinander. Der Arbeitsplatz kann flexibel angemietet werden, also stunden-, tage- oder wochenweise. Infrastruktur wie Internet, Telefon und Besprechungsräume stellt der Betreiber. > Als Erfinder des Coworking gilt Brad Neuberg. 2005 startete er den San Francisco Coworking Space. In Deutschland wurde 2009 mit dem betahaus in Berlin der erste Coworking Space eröffnet. Mittlerweile gibt es hierzulande rund 600 solcher Arbeitsorte. > In Heidelberg gibt es laut Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt rund 15 offiziell erfasste Coworking Spaces, darunter der Tink Tank, die Halle 02 und CoWomenHeidelberg. Die Breidenbach GmbH ist mit vier Standorten der größte Anbieter (Breidenbach Studios, FensterPlatz, Coworking D16 und B_Fabrik). Sie betreibt zudem das Dock3 in Mannheim. pne

In dieser Zeit, sagt Hamid, stelle sich vielen die Frage: "Wie will ich eigentlich arbeiten?" Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern genauso wie Politik und Unternehmen. Gerade die Unternehmen hätten in der Krise gemerkt, wie wichtig es sei, flexibel auf den Markt reagieren zu können, sagt Birk Bauer. Künftig könnten Firmen eigene Arbeitsflächen einsparen und auf flexible Flächen wie Coworking Spaces umschwenken, um in Krisenzeiten etwa Mietkosten zu senken. Da die Tarife in der Regel auf einen Tag oder Monat befristet seien, könne ein Unternehmen flexibel wachsen und schrumpfen, der Konjunkturlage entsprechend.

Coworking ist für die Geschäftsführer aber mehr als nur das. Vorbei die Zeiten, in denen es allein für loftartige Büros und hippe Start-ups stand. "Es ist eine neue Art des Arbeitens, ein dritter Ort – neben dem normalen Büro und dem Homeoffice", sagt Hamid. "Online konferieren ist ja schön und gut, aber bei den meisten gibt es doch den Wunsch, sich auch mal wieder in die Augen schauen zu können", sagt Enno Fedderken.

Leute miteinander verbinden – das ist die Ursprungsidee des Coworking. Im Coworking Space kämen unterschiedlichste Nutzer mit unterschiedlichsten Qualifikationen zusammen, so Bauer. "Ob im Flur oder an der Kaffeemaschine – man trifft nicht mehr nur auf Menschen aus der eigenen Abteilung." So entstünden ganz zufällig neue Ideen, Kooperationen und auch Netzwerke.

Das Konzept Coworking fußt grundsätzlich auf zwei Säulen: zum einen den Mitgliedern, also denjenigen, die regelmäßig in einen Space kommen, um individuell zu arbeiten, zum anderen den Workshop-Kunden, also Unternehmen, die dort zeitweise Besprechungsräume anmieten, um Konferenzen, Tagungen oder eben Workshops abzuhalten. Der Breidenbach GmbH dient die eine Säule zur Finanzierung der anderen. Durch das Tagungs- und Meetingraumgeschäft könne man Gründerinnen und Gründern günstige Tarife anbieten, sagt Bauer.

Wegen Corona ist das so wichtige finanzielle Standbein aber auch für die Breidenbach GmbH weggebrochen. Während die meisten Coworker und Coworkerinnen in der Krise an Bord blieben, fielen die Workshops plötzlich aus – und damit bis zu 40 Prozent des Umsatzes. "Wir waren viel damit beschäftigt, die GmbH so aufzustellen, dass es zum Überleben reicht", sagt Hamid. Dank entsprechender Richtlinien wie Abstandhalten und regelmäßigem Desinfizieren können in den Spaces nun zumindest wieder kleinere Meetings stattfinden. Gleichzeitig haben Hamid und ihre Kollegen die Zeit genutzt, ein neues Projekt zu entwickeln: "Breidenbach Go Digital", einen interaktiven Online-Kurs, der Gastronomen und kleinen Unternehmen zeigt, wie man sich digital besser vermarktet und für die Zukunft rüstet.

Das Breidenbach-Team selbst sieht sich mit seinem Fokus auf das flexible Arbeiten bestens für die Zukunft aufgestellt. Beim Coworking sei "noch viel Luft nach oben", so Hamid. Schließlich sei Heidelberg eine wachsende Stadt. Dass Homeoffice das Coworking überflüssig mache, halten die Geschäftsführer für unwahrscheinlich. "Wir glauben schon, dass reale Meetings wieder stattfinden werden – und dass viele Unternehmen das nicht mehr an ihren Firmensitzen machen werden, sondern dezentral", so Bauer.

Denn wo die Wissensarbeiter von heute wohnten, da wollten sie auch arbeiten. "Warum sollte ein SAP-Mitarbeiter, der in Heidelberg wohnt und gerade im Homeoffice arbeitet, künftig noch nach Walldorf pendeln, wenn er in seiner Nachbarschaft 24 Stunden flexibel ein Büro nutzen kann?", fragt Bauer. Er empfiehlt: "Jeder, der im klassischen Büro oder im Homeoffice sitzt, sollte Coworking mit seinen super Arbeitsbedingungen mal testen."