Heidelberg. (jola/van) Auf der Neckarwiese herrschte am Dienstag wieder Ausnahmezustand: In der Spitze bis zu 1500 Realschüler feierten das Ende ihrer Abschlussklausuren.

Michael Bering war der Einsatzleiter - nicht das erste Mal. "Es ist jetzt mein elftes Jahr", sagte der Erste Hauptkommissar und zog ein ernüchterndes Fazit: "Mit dem Alkoholkonsum wird es immer schlimmer."

Bereits um 14 Uhr lag der Promillehöchstwert bei 1,4 - "nach kaum zwei Stunden - das ist erschreckend". Später toppt ein 17-Jähriger den Wert mit 1,6 Promille.

Zwölf Schüler schlugen bereits bis 14 Uhr so stark über die Stränge, dass zwei von ihnen ins Krankenhaus kamen, der Rest im Zelt der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und dem Roten Kreuz (DRK) ausnüchterte oder den Eltern übergeben wurde. Acht kamen im Laufe des Tages dazu.

Viermal fanden die Beamten Betäubungsmittel, drei Körperverletzungen mussten sie aufnehmen und vier Platzverweise erteilen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung wurde eine 16-jährige Schülerin aus Waibstadt schwer verletzt. Die Jugendliche musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest ergab bei den beiden mutmaßlichen Tätern, zwei 18-Jährige, Werte von 1,6 bzw. knapp 1,8 Promille. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Grob 25 Verletzte gab es insgesamt am Dienstag - zumindest bis 19 Uhr. "Es ist ziemlich viel dieses Jahr", so der Einsatzleiter.

Wegen der kalten Witterung war Bering anfangs überrascht, dass so viele Schüler gekommen waren, "aber wir haben uns eingerichtet". Neben den Polizisten und den Rettungskräften waren auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Jugendamts vor Ort. "Mit ihnen zusammen kontrollieren wir auf Zigaretten und Alkohol."

Auch Zivilstreifen waren unterwegs. "Die in Uniform gucken nur und die anderen kippen den Alkohol weg", erzählte eine 15-jährige Schülerin. Die hochprozentigen Getränke ihrer Gruppe von der St. Raphael-Realschule entsorgten die Beamten.

Der Großteil der feiernden Schüler kam aus dem Umland, beispielsweise aus Waibstadt, Sinsheim und Wiesloch. Ihnen sind die Aufräumaktionen auf der Neckarwiese unbekannt. Die Realschüler von St. Raphael dagegen haben schon im letzten Jahr die Überreste ihrer Vorgänger entsorgt. Ob ihre Nachfolger diesen Dienst jetzt für sie übernehmen? "Das wissen wir nicht", gaben sie zu.

Am Mittwoch werden die Englisch-Abiturklausuren geschrieben. Ob die Gymnasiasten danach feiern, weiß Bering noch nicht. Es soll regnen. "Wir haben uns vorbereitet, aber gehen davon aus, dass am Freitag noch etwas ist." Da soll es trocken bleiben. Für Bering eine schlechte Nachricht: "Der Regen ist unser Freund."

Update: Mittwoch, 8. Mai 10.06 Uhr