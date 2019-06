Heidelberg. (RNZ/mare) Nicht nur die Uhren werden bei Sommer- und Winterzeit umgestellt. Sondern auch die Busfahrpläne. Ab Sonntag, 9. Juni, erfolgt dies in Heidelberg bei den Linien der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), wie das Unternehmen mitteilt.

Und so sehen die Änderungen aus: Die Linien 27, 29, 33 und 39 sind betroffen, die Linie 39A wird neu eingerichtet.

> Linie 27: Zwischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Mombertplatz fahren die Busse in beiden Fahrrichtungen über die Haltestellen Am Götzenberg, Haselnussweg, Louise-Ebert-Zentrum und Buchwaldweg. Damit übernimmt die Linie 27 den Weg der bisherigen Linie 33.

> Linie 29: Diese Linie fährt - statt wie bisher nur zum Bismarckplatz - weiter bis zur Haltestelle Technologiepark über die Haltestellen Brückenstraße, Lutherstraße, Mönchhofschule, Wielandtstraße sowie Bunsengymnasium. Die Rückfahrt erfolgt dann ab der Haltestelle Technologiepark auf demselben Weg.

> Linie 33: Der Fahrtweg der Busse der Linie 33 wird mit dem Fahrplanwechsel zwischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Mombertplatz in beiden Fahrtrichtungen geändert. Die Haltestellen Buchwaldweg, Louise-Ebert-Zentrum, Haselnussweg und Am Götzenberg werden von dieser Linie nicht mehr bedient, sondern in Zukunft von den Bussen der Linie 27 angefahren.

> Linie 39: Die Buslinie 39 verkehrt künftig nur noch zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Königsstuhl. Die Haltestellen EMBL, Forstquelle, Boxbergring, Fernheizwerk, Im Eichwald, Louise-Ebert-Zentrum, Haselnussweg, Buchwaldweg, Mombertplatz und Rohrbach Süd werden damit von dieser Linie nicht mehr bedient.

> Linie 39A: Die neue Busline 39A verbindet Boxberg und EMBL mit dem Bismarckplatz. Die neue Linie verkehrt ab der Haltestelle Bismarckplatz über Hans-Böckler-Straße, Kaiserstraße, Alois-Link-Platz, Steigerweg, Speyererhof, Kühruhweg bis Bierhelderhof/Ehrenfriedhof - wie die Linie 39. Hier biegen die Busse der Linie 39A künftig ab zu den Haltestellen EMBL, Forstquelle, Boxbergring, Fernheizwerk, Louise-Ebert-Zentrum, Buchwaldweg, Mombertplatz, Am Götzenberg, Haselnussweg und Boxbergring. Danach fahren die Busse über die Haltestellen Forstquelle und EMBL zum Bierhelderhof/Ehrenfriedhof und daraufhin auf dem bekannten Weg zurück zum Bismarckplatz.

> Ruftaxilinie 1013: Auch diese Linie wird neu geschafffen. Das Ruftaxi verkehrt von Wieblingen Mitte über Eichbaumweg und Marienhof zum Grenzhof und zurück. Es kann wie gewohnt 30 beziehungsweise 60 Minuten (je nach Linie) vor der jeweiligen Abfahrtzeit unter der zentralen Rufnummer 0621/1077077 oder online in der VRN-Fahrplanauskunft hier angefordert werden.