Heidelberg. (tt) Für die neue Großsporthalle, die gerade auf dem ehemaligen Gelände der Patton Barracks an der Speyerer Straße entsteht, ist offenbar ein Namenssponsor gefunden worden. Nach RNZ-Informationen erhält das Heidelberger IT- und Softwareunternehmen SNP für einen mittleren sechsstelligen Jahresbetrag die Namensrechte für die neue Heimspielstätte der Basketballer der MLP Academics.

Genauere Informationen dazu wollten am Donnerstag weder die Stadt noch der Bauherr, die Bau- und Servicegesellschaft (BSG) – eine Tochtergesellschaft der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz – geben. Beide verweisen auf eine geplante Pressekonferenz am Montag, bei der der Namenssponsor offiziell vorgestellt werden soll.

Nicole Huber, bis vor Kurzem Leiterin des Referats von Oberbürgermeister Eckart Würzner und jetzt bei SNP für die Kommunikation zuständig, will ein Engagement ihres Arbeitgebers nicht bestätigen. Allerdings verweist auch sie auf die Pressekonferenz am Montag. Bei den Planungen für die Halle hat die BSG mit Einnahmen für Namens- und Werberechte in Höhe von insgesamt 830.000 Euro kalkuliert.

Das Engagement von SNP für die Großsporthalle liegt nahe, weil sich die Firma von Unternehmer Andreas Schneider-Neureither schon seit letztem Sommer als Titelsponsor bei den "Bas Cats" des USC engagiert, die in der ersten Basketballbundesliga spielen. Die Höhe des Engagements bei den Basketballfrauen, das auf drei Jahre ausgelegt ist, soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Großsporthalle, für die im September 2018 Spatenstich war und die im Frühjahr in den Probebetrieb gehen soll, wird künftig von der BSG betrieben und soll an 260 Tagen pro Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen. So will die Stadt den Vereinen die dringend benötigten, zusätzlichen Hallenzeiten anbieten. Darüber hinaus werden die MLP Academics die Halle nutzen und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die kleineren Heimspiele im Pokal und in der Gruppenphase der Champions League dort austragen. Auch kulturelle Veranstaltungen sind in der neuen Halle geplant.