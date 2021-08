Heidelberg. Ein Vogel lässt es sich schmecken: Ulli Hillenbrand fing mit seiner Kamera diesen Halsbandsittich beim Mittagssnack in der Ortenauer Straße in Rohrbach ein. Er schreibt dazu: "Hatte heute mal wieder Glück. Der Mirabellenbaum in unserem Garten wird momentan gut angeflogen."