Von Maria Stumpf

Heidelberg. Neuen Wohnraum schaffen in einer dichten, urbanen Bebauung ist das seit Jahren verfolgte Ziel in Neuenheims Mitte. In der letzten Sitzung des Bezirksbeirats stand die städtebauliche Entwicklung im Teilbereich Ladenburger Straße – Werderstraße – Schröderstraße – Lutherstraße im Fokus. Einstimmig beschlossen die Mitglieder die Offenlegung der künftigen Planungen. Geht alles seinen normalen Gang und stimmen die entsprechenden Gremien in der Folgezeit zu, könnte es noch im Verlauf des kommenden Jahres zu einem Bebauungsplan kommen. Darüber informierte Samy Schneider vom Stadtplanungsamt.

Wie viel Nachverdichtung für Wohnnutzung verträgt der Blockinnenbereich der vier Straßen? Das Plangebiet hat eine Größe von rund 2,7 Hektar, etwa die Hälfte davon ist zurzeit bebaut. Überwiegend gibt es Wohnnutzung, aber auch ein über Jahrzehnte gewachsenes gemeinsames Leben mit Handwerksbetrieben, Geschäften und Gastronomie.

Ziel der Pläne sei es, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen, so Schneider: "Und das städtebauliche Ortsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln." Das Quartier ist vorrangig durch eine gründerzeitliche Blockbebauung entlang der Straßen geprägt und im Innenbereich bislang unterschiedlich stark bebaut.

Immerhin: Laut Vorlage der Stadt zeigt eine Flächenbilanz, dass die Pläne eine rund 500 Quadratmeter große Grundfläche als Baufenstererweiterung ermöglichen. Die Grundstücke mit Ausnahme der öffentlichen Straßenflächen seien alle im Privateigentum, ergänzte Schneider.

Freiflächen, Grünflächen, Vorgartenzonen, Stellplätze, Tiefgaragen, Zufahrten zu den Grundstücken, Lärmimmission, Naturschutz – die Nachfragen der Bezirksbeiräte zu einzelnen Punkten kamen zahlreich. Um eine qualitätsvolle Bebauung zu unterstützen, präsentierte Samy Schneider den Bezirksbeiräten auch das Ergebnis einer Verschattungsstudie. "Ein bisschen viel Schatten für gesunde Wohnverhältnisse, besonders im Winter", heißt es da.

Roswitha Claus von der Bunten Linken etwa wunderte sich auch "angesichts der angestrebten Verkehrswende in der Stadt" über eventuelle weitere Planungen von Tiefgaragen im Quartier. David Esders (Grüne) und Frieder Rubik (GAL) hinterfragten die Vorgabe, dass – auch um die ökologischen Defizite durch weitere Versiegelung zu minimieren – nur zehn Prozent der Außenflächen von Neubauten zu begrünen seien. "Das erscheint wenig", meinten sie.

Die Beschlussvorlage geht nun aus dem Bezirksbeirat zunächst in den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss zur Beratung, bevor sich der Gemeinderat am 17. Dezember damit beschäftigt.