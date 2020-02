Heidelberg. (we) Der Abend war bereits letzten Herbst geplant worden: Doch am heutigen Dienstag sagte der frühere SPD-Chef und Ex-Außenminister, Sigmar Gabriel, seine Heidelberger Vorlesung ab. Im Rahmen der Alfred-Weber-Lectures wollte der Vorsitzende der Atlantikbrücke am Dienstagabend über "Die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen in Zeiten des Wandels" in der Alten Aula der Universität sprechen. Um die Mittagszeit übermittelte dann das Heidelberg Center for American Studies (HCA) die "krankheitsbedingte Absage". Die Vorlesung wäre Gabriels erster öffentlicher Auftritt gewesen, seitdem bekannt wurde, dass er als Aufsichtsrat für die Deutsche Bank kandidiert.

Update: Dienstag, 4. Februar 2020, 21.45 Uhr

Heidelberg. (hö) Für seinen Termin in Heidelberg hat sich Ex-SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel eine turbulente Zeit ausgesucht: Erst vor fünf Tagen wurde bekannt, dass der 60-Jährige Aufsichtsrat der Deutschen Bank wird. Am kommenden Dienstag, 4. Februar, hält er um 18.15 Uhr in der Alten Aula der Universität die Alfred-Weber-Lecture zu den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen in Zeiten des Wandels. Eine Anmeldung ist erforderlich – ausschließlich per E-Mail an: ewolf@hca.uni-heidelberg.de.