Heidelberg. (RNZ) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg ist erneut gesunken. Lag sie am Sonntag bei 309,8 und am Montag bei 295,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, gab sie das Landgesundheitsamt am Dienstag nur noch mit 277,2 an. Damit kann Heidelberg zwar nicht mehr mit der niedrigsten Inzidenz in ganz Baden-Württemberg aufwarten, aber immerhin mit der drittniedrigsten – niedriger als in Heidelberg sind die Werte nur in den Landkreisen Emmendingen (263,7) und Böblingen (257,6). Der Landesschnitt liegt dagegen immer noch bei 403,4.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag in Heidelberg 50 bestätigte Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurde das Coronavirus damit bei insgesamt 8700 Heidelbergerinnen und Heidelbergern nachgewiesen, das entspricht 5,5 Prozent der Bevölkerung oder etwa jedem 18. Einwohner. Das ist die niedrigste Infektionsrate in Baden-Württemberg; landesweit liegt sie bei 8,5 Prozent – also etwa jedem zwölften Einwohner.

71 Heidelbergerinnen und Heidelberger starben bislang mit oder an einer Coronainfektion. Laut dem Robert-Koch-Institut waren sie alle mindestens 35 Jahre alt, der Großteil (46 Menschen) sogar 80 Jahre oder älter. Über die Hälfte der Todesfälle (42) wurden bereits im Jahr 2020 registriert.