Die Tanzhaltung ist seit vielen Jahren perfekt: Barbara und Joachim Wirsam frönen ihrem Hobby seit Jahrzehnten in den Kursen und Tanzkreisen der Tanzschule Nuzinger. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Sie tanzen seit 40 Jahren zusammen: Barbara und Joachim Wirsam. Damals hat Barbara ihren Wintersport-begeisterten Freund ganz einfach auf die Tanzfläche gelockt: "Wenn Du mit mir einen Tanzkurs machst, lerne ich Skifahren." Das Skifahren haben die beiden vor einigen Jahren aufgegeben. Und weil der Rücken zwickt, wird auch nicht mehr Tennis gespielt. Aber Tanzen macht ihnen immer noch Spaß.

"Stufe 5+" heißt ihr Level bei der Heidelberger Tanzschule Nuzinger, und ausgetanzt haben sie noch lange nicht, denn sie lieben Bewegung und Musik. "Es ist ein schönes Hobby", sagt Barbara Wirsam, "es schult Geist, Körper und Haltung." Mit zunehmendem Alter werde Tanzen auch zum Gedächtnistraining, findet Ehemann Joachim: "Neue Figuren kommen hinzu, und es ist eine Herausforderung, sich auch an die alten zu erinnern." Nach so vielen Stunden des Tanzens ist das Paar aufeinander fixiert. Mit fremden Partnern tanzen, das geht schon wegen der eingeübten Figuren nicht so gut. Höchstens mal bei privaten Veranstaltungen.

Dieter und Dörte, Werner und Claudia Nuzinger waren viele Jahre lang ihre Lehrer in den Räumen in der Endemannstraße, wo bis 2017 getanzt wurde. Inzwischen folgen sie den Kommandos von Tanzlehrer Johannes im neuen Tanzhaus auf dem Landfriedgelände. "Für uns gäbe es nie eine andere Tanzschule", schwärmt Barbara Wirsam, "Nuzinger ist eine Institution." Auch wenn die Nuzingers das Unternehmen längst an Ingo und Corinna Schneckenberger abgegeben haben.

Tanzen gleicht nicht nur einem Fitnesstraining. Tänzer sind auch sehr gesellig, und es bilden sich viele Freundschaften unter den Paaren. Bei Tanzpartys konnte man jeweils locker üben. "Auch die Bälle waren immer sehr schön und elegant – das hat schon was", schwärmt Barbara Wirsam.

Die Corona-Pandemie führte natürlich zu Einschnitten, denn nach den Lockdowns galten teilweise noch strenge Vorgaben für die Tänzer. "Nach der ersten großen Welle wurde mit einem Bedarf von neun oder zehn Quadratmetern pro Paar gerechnet", erinnert sich Joachim Wirsam. Platztänze hieß das Zauberwort für die Übungen, also kein weit schwingender Englischer Walzer, sondern lateinamerikanische Tänze, bei denen man sich nahekommt. Und mit Mundschutz ging es bis aufs Parkett. Aber die Tanzlehrer haben die Mitglieder der Tanzschule auch mit Online-Unterricht fit gehalten. Die Wirsams haben dann in ihrer Eppelheimer Wohnung den Teppich vom Parkett geräumt und die einzelnen Figuren geübt, um sie nicht zu vergessen. "Eine tolle Einrichtung", findet Joachim Wirsam.

Die beiden sind gleich fit in Standard- und lateinamerikanischen Tänzen. Denn fragt man sie nach ihren Lieblingstänzen, geht es in beide Richtungen: Jive und Langsamer Walzer. Für Rock’n’Roll-Akrobatik fühlen sich die beiden dagegen inzwischen zu alt: "Das haben wir vor Jahren mal gemacht", sagen sie.

Wer gerne tanzt, hat auch Freude daran, anderen Paare dabei zuzusehen. Das kann die eigene Tanzgruppe sein oder der Profitanz bei Meisterschaften. Das kann auch die Tanz-Show "Let’s dance" im Fernsehen sein, wo Laien manchmal zu bewundernswerter Darbietung gecoacht werden. Da haben beide die gleiche Meinung über die Jury: "Joachim Llambi ist der Einzige, der richtig entscheidet. Streng, aber fachkundig." Kein Wunder, war er doch professioneller Turniertänzer und Wertungsrichter.