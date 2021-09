Von Marion Gottlob

Heidelberg. Vor genau 400 Jahren, 1621, ergattert ein Schreiner und Hungerleider einen großen Auftrag. In einer Kneipe vor den Toren Heidelbergs verplappert sich der Handwerker. Ein Fehler, denn in der Spelunke nahe dem heutigen Wieblingen treffen sich Säufer, normale Bürger, aber auch Spione. Hier erzählt Schreiner Mertens davon, dass er 100 Kisten zimmern soll. Noch ahnt niemand so richtig, wofür die Kisten gebraucht werden. Sollen sie als Särge genutzt werden?

Mit dieser Szene startet das Schriftsteller-Duo Birgit Erwin und Ulrich Buchhorn seinen neuen historischen Heidelberg-Roman "Die Bibliothek des Kurfürsten". Im Jahr 1621 hat der 30-jährige Krieg schon begonnen. Die Schlacht am Weißen Berg ist geschlagen, Kurfürst Friedrich V. ist auf der Flucht und lässt Heidelberg schutzlos zurück. Agent Jakob Liebig sucht inmitten der religiösen Konflikte unter Lebensgefahr ein düsteres Heidelberg auf, um die Handschriften und Aufzeichnungen der berühmten Bibliothek des Kurfürsten zu retten. Ruckzuck wird er des Mordes verdächtigt und landet im Kerker des Hexenturms. Wer Heidelberg kennt, kennt vielleicht auch diesen Turm. Er gehört heute zum Historischen Seminar. Auch das Autoren-Paar hat ihn besichtigt. "Auch wenn das in der Corona-Zeit nicht einfach war", wie Erwin erklärt.

Zum Schreiben im Duett fanden die beiden über die Liebe. Als sich die Karlsruherin und der Heidelberger verliebten, entdeckten sie ihre gemeinsame Passion für das Schreiben – und fassten den Entschluss, dies zusammenzutun. Wie das funktioniert? Gibt es keine Diskussionen um einen Punkt oder ein Komma? Erwin lacht: "Nein, gerade darüber streiten wir nicht."

Sie haben stattdessen eine sinnvolle Aufgabenteilung entwickelt: Der Historiker Buchhorn, der Latein an der Volkshochschule unterrichtet und Nachhilfe gibt, recherchiert bis ins letzte Detail die Fakten, so gut das möglich ist. Er schreibt den ersten Entwurf mit dem Handlungsstrang, auf den sich beide zuvor geeinigt haben. Auf ihn verständigen sie sich bisweilen auch in der Gastwirtschaft: "Einmal haben wir in einer Kneipe intensiv einen Mord geplant. Erst nach einiger Zeit merkten wir, dass uns Tischnachbarn gebannt zuhörten. Sie haben aber keine Polizei gerufen", berichtet Erwin und lacht. Die Lehrerin, die an einem Gymnasium in Königsbach-Stein bei Karlsruhe tätig ist, überarbeitet dann den ersten Entwurf. "Ich bin stark bei der Formulierung der Dialoge", sagt sie selbst.

Im neuen Roman erlebt ihr Held Liebig die Schattenseiten des Heidelbergs im 17. Jahrhundert. Nach der Nacht im Kerker erhält er von Wächter Karius einen Schlag ins Gesicht, bevor er dem Kommandanten der Stadt vorgeführt wird. Kommandant Maxilius sorgt sich um Heidelberg und seine Menschen, die in nächster Zukunft von mehreren Heeren angegriffen werden. Doch nun muss er sich mit Liebig und einem Mord befassen. Das passt ihm überhaupt nicht. Immerhin, er lässt sich überzeugen, dass Liebig vermutlich nicht der Täter ist. Er ist sogar bereit, den Verdächtigen mit der Untersuchung des Falls zu betrauen. Damit beginnt eine Kriminal-Untersuchung mit den Mitteln des 17. Jahrhunderts: Damals setzte man eigentlich mehr auf Drohungen und Folter. Doch Liebig vertraut auf psychologisches Gespür und logisches Denken – und enthüllt so ein ungewöhnliches Komplott.

Es ist der sechste Roman des Autoren-Paars. Schon für den ersten fanden sie beim Gmeiner-Verlag eine Heimat. Die Autoren legen großen Wert auf historische Korrektheit, und sie sind die Schauplätze ihres Romans abgewandert. Erwin erzählt: "Ich musste eine Szene umschreiben, weil meine Route für den Ritt direkt zu einer Mauer führt. Mein Partner überzeugte mich dann davon, dass Genauigkeit zählt." Für die Leser kann es so zum Beispiel ein Vergnügen sein, die Heiliggeist-Kirche zu besuchen – mit den Gedanken an den Roman, der die Kirche als Bibliothek für kostbare Bücher schildert. So erlebt man die Kirche neu.

Info: Birgit Erwin, Ulrich Buchhorn: Die Bibliothek des Kurfürsten. Circa 440 Seiten. Gmeiner Verlag. 14 Euro.