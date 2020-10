Von Jannik Wilk

Heidelberg. Auf den ersten Blick haben die vier Menschen, die sich am vergangenen Freitag im Karlstorbahnhof zusammenfanden, wenig gemeinsam. Was würden sich schon eine Berliner Soldatin, ein deutsch-türkischer Religionswissenschaftler, eine bayerische Politikerin und eine badische Weinprinzessin zu sagen haben?

Die Stadt lud sie trotzdem ein, um einen Abend lang miteinander zu diskutieren. Denn eine Gemeinsamkeit verband die Gäste eben doch: Sie sind queer. Der Sammelbegriff aus dem Englischen beschreibt Menschen, die in ihrer Sexualität von der gesellschaftlichen Norm abweichen. Im Rahmen des Heidelberger Queer-Festivals sollten sie eine Stimme bekommen.

Queere Menschen müssen in ihrem Leben an vielen Fronten kämpfen: Diskriminierung, Sexismus, Unverständnis, Hass. Noch immer stellt ein Outing für viele Betroffene eine unüberwindbare Hürde dar. Vor Freunden und Familie ohnehin, besonders aber am eigenen Arbeitsplatz. Anastasia Biefang, Soldatin, hieß noch nicht Anastasia, als sie in den Neunzigerjahren in die kargen Kasernen der deutschen Truppen zog. Für Biefang, damals noch ein junger Mann, war klar: Es wäre "nicht so en vogue", würde sie sich ihren Kameraden offenbaren. Ein Outing, in der ur-konservativen Bundeswehr, einem damals noch "testosterongesteuerten Alphatierhaufen", wie sie sagt? Undenkbar.

Bis Biefang den Mut fasste, zu sich zu stehen, dauerte es über 20 Jahre. Nach einer depressiven Phase schrieb sie alle Karriereambitionen ab und beschloss, es sei ihr fortan "scheißegal, was die Bundeswehr mit mir macht". Das sei nicht einfach gewesen. Biefang suchte das Gespräch mit ihrem Vorgesetzten. Der rang kurz nach Luft – und sagte etwas, das sie überraschte: "Wir schaffen das gemeinsam." Auf dem langen Weg, bis das gesamte Verteidigungsministerium begriff, dass Herr Biefang nun Frau Biefang sei, wich er ihr nicht mehr von der Seite. Heute ist Biefang Oberstleutnant und Kommandeurin eines Bundeswehrbataillons.

Die Winzerin Simona Maier, die früher Simon Maier hieß, musste ihre Identität in der provinziellen Enge einer konservativen Weinbranche behaupten. Der Kreis der deutschen Winzer sei klein und familiär, und nach ihrem Outing ertrug Maier in der badischen Provinz einiges: von einem abgetrennten Schweinekopf auf dem Grundstück bis zu sexistischen Sprüchen. Wenn sie aufgrund ihrer Hormontherapie nicht mehr so gut schleppen konnte, schwere Zuckersäcke zum Beispiel, hieß es von Kollegen, sie solle sich nicht so anstellen, früher wäre sie ja mal ein Mann gewesen. Zur Weinprinzessin machte man sie dennoch. Denn eines ist Maier nach ihrem Outing geblieben: eine gute Winzerin.

Die erste transsexuelle Landtagsabgeordnete Deutschlands – Tessa Ganserer von den Grünen – berichtete von ihren Erfahrungen im bayerischen Landtag. Seitens mancher konservativer Herren und insbesondere seitens der Abgeordneten der AfD hätte sie mit dem Schlimmsten gerechnet, erzählt sie. Aber: "Zu meiner Überraschung begegnen mir die Abgeordneten der AfD-Fraktion im persönlichen Umgang scheißfreundlich." Im bayerischen Landtag seien ihr noch keinerlei Anfeindungen untergekommen.

Der einzige Mann in der Runde heißt Olcay Miyanyedi. Der Religionswissenschaftler hatte eine schwere Zeit, in seiner traditionellen, türkischen Familie als Homosexueller Akzeptanz zu finden. In seiner Arbeit in einer Flüchtlingsunterkunft hatte er Befürchtungen, ob er seine Sexualität in Gesprächen offenbaren sollte. Doch letztlich habe er mehr Probleme mit homophoben Mitarbeitern statt mit Geflüchteten gehabt. Mit seinem Outing hatte er gute und schlechte Erfahrungen, wie er berichtet. So wie alle vier Gäste an diesem Abend.