Heidelberg. (pol/mün) Ein Großaufgebot von Polizei, Zoll und Mitarbeitern städtischer Ämter führte am Freitagabend eine Schwerpunkt-Kontrolle in der Bergheimer Straße in Heidelberg durch. Neben Shisha-Bars, einem Imbiss und Barber-Shops sollten Auto-Poser Kontrollen unterzogen werden. Das Ergebnis der Aktion, die für mehr Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung sorgen soll, ist aber mager.

So wurde kein illegaler Shisha-Tabak wie bei vergangenen Aktionen gefunden. Bei den Kontrollen durch das Hauptzollamt Karlsruhe wurden keine steuerrechtlichen Verstöße festgestellt.

Poser wurden von den Beamten auch nicht erwischt. Für letztere hatten die Polizeibeamten zwischen Poststraße und Bismarckplatz von 18 bis 19.45 Uhr eine Fahrspur gesperrt.

In drei der überprüften Geschäfte wurden unter anderem Verstöße gegen die Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg entdeckt. Die Betreiber mussten kurzfristige Maßnahmen ergreifen und sollen demnächst wieder kontrolliert werden.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind: eine Strafanzeige wegen illegalen Glückspiels, eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen die Hygieneverordnung Baden-Württemberg, 28 festgestellte Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Hygieneverordnung Baden-Württemberg, 8 festgestellte Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen im Bereich Gewerbe- und Umweltrecht, 2 festgestellte baurechtliche Ordnungswidrigkeiten und 2 Verstöße gegen Ausschankmaße, die durch das Eichamt erkannt wurden.