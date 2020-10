Heidelberg. (shy) Es war schon im Sommer schwierig mit den Freibadbesuchen unter Coronabedingungen. In den Heidelberger Hallenbädern ist es nun noch schwieriger, denn die Plätze sind stark begrenzt. "Ich versuche seit Samstag, einen Termin im Hasenleiserbad zu reservieren. Leider ist es nicht möglich. Ich habe jetzt schon zu unterschiedlichen Zeiten nachgesehen und nie auch nur einen grünen Fleck gefunden", schrieb eine Leserin am Dienstag verärgert an die RNZ. Ein Blick am Donnerstagmorgen zeigt jedenfalls keinen einzigen freien Platz in Köpfel- , City- oder im Hallenbad Hasenleiser.

"Wir können im Hasenleiserbad insgesamt nur 25 Plätze pro Slot zum Schwimmen anbieten. Das bedeutet, wenn gleichzeitig Schulschwimmen stattfindet, sind es nur 15 Plätze, die für den öffentlichen Badebetrieb vergeben werden können", erklärt Ellen Frings, Badsprecherin der Stadtwerke, auf RNZ-Anfrage. Diese Anzahl an Reservierungen sei schnell erreicht. Besonders ärgerlich: Leider komme es auch vor, dass Gäste, die reserviert haben, nicht kommen. "Wir bitten immer wieder darum, dass die Karten zurückgegeben werden. Dies ist über eine Stornierungsfunktion in unserem Reservierungssystem rund um die Uhr leicht möglich", sagt Frings. Die Plätze würden dann wieder freigegeben und seien somit wieder buchbar. Deshalb lohne es sich, auch immer wieder in das Reservierungstool unter www.swhd.de/baeder zu schauen. Eine Lösung haben sich die Stadtwerke jetzt für Jahreskartenbesitzer überlegt. Jahreskarten konnten in den vergangenen Monaten nicht benutzt werden – das funktioniert ab 19. Oktober wieder, weil das Kassensystem technisch angepasst wurde. Grundsätzlich verlängern sich Jahreskarten um sieben Monate. Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Jahreskartenbesitzern an, ihre Karten an den Badkassen gegen eine 100er-Karte einzutauschen. "Die Mehrfachkarten sind insgesamt drei Jahre gültig. Jahreskartenbesitzer, die das Angebot annehmen, haben damit länger etwas von ihrer Karte", betont Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder.

Das Angebot gilt für alle Jahreskartenbesitzer, unabhängig von der Rest-Laufzeit der Karte. "Nutzer mit geringer Restlaufzeit profitieren besonders von dieser Regelung. Wir haben uns für dieses Verfahren entschieden, da wir den Umtausch-Prozess so unbürokratisch wie möglich gestalten und den Betrieb an den Kassen aus Gesundheitsschutzgründen nicht aufhalten möchten", so Carstens.