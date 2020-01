Von Jonas Labrenz

Heidelberg-Handschuhsheim. Der verkehrsberuhigte Bereich in der Mühltalstraße wird keine unechte Einbahnstraße. Die Stadt teilte auf RNZ-Anfrage mit, dass "die Planungen zur unechten Einbahnstraße vorerst nicht weiter verfolgt" werden. Im September 2018 wurden die Pläne der Stadt, die Einfahrt in die Mühltalstraße auf Höhe der Bergstraße zu sperren, durch einen Bericht der RNZ öffentlich, in dem die Anwohner davon berichteten, sie müssten sich teilweise in Einfahrten flüchten. Kurz darauf gründete sich die Interessengemeinschaft Handschuhsheimer Hangbewohner (IHH), die die Pläne der Stadt verhindern wollte und Alternativen vorschlug.

Die IHH sammelte in den ersten zehn Tagen 700 Unterschriften gegen das Vorhaben. Als "schweigende Mehrheit", so heißt es in dem Text, mit dem die Mitglieder der Interessengemeinschaft Unterschriften sammelten, wolle man sich erheben. Es könne nicht sein, "dass bei Abwägung der Interessen einer kleinen Gruppe gegen die Interessen einer Gruppe, die ein Vielfaches größer ist, die kleinere Gruppe ihre Interessen durchsetzt", sagt Burghard Suermann, Sprecher der Initiative, im Jahr 2018.

Allerdings: Amt für Verkehrsmanagement, Sicherheitsauditor Jens Leven und die Verkehrspolizei befürworteten aus fachlicher Sicht die Einrichtung einer unechten Einbahnstraße. Unecht wäre sie deshalb, weil der Hangbus noch abwärts fahren dürfte, ebenso Fahrradfahrer und die Anwohner, die von ihren Grundstücken talwärts fahren könnten.

Laut Polizei habe es in dem wenige 100 Meter langen Abschnitt 2017 und 2018 genau 16 Unfälle gegeben – jeweils ohne Personenschaden. Die Verkehrspolizei erklärte gemeinsam mit dem Amt für Verkehrsmanagement Ende 2018, man gehe von einer "sehr hohen Dunkelziffer" aus, es käme "häufig zu Berührungen zwischen Fußgänger und Kraftfahrzeug". An der engsten Stelle ist die Straße nicht einmal fünf Meter breit, Gehwege gibt es weitestgehend nicht und die Eingangstüren der Anwesen führen direkt auf die Straße. "Es ist eine unerträgliche Situation", erklärte Sicherheitsauditor Leven Ende 2018. Eigentlich gilt in einem verkehrsberuhigten Bereich Schrittgeschwindigkeit, die Fußgänger haben Vorrang und können die ganze Straßenbreite nutzen. Sogar Kinderspiele sind ausdrücklich überall erlaubt.

Zur Sitzung des Bezirksbeirats kamen 2018 rund 100 Besucher in den Carl-Rottmann-Saal. In der Mehrheit meldeten sich Gegner der neuen Regelung zu Wort, die Stimmung zwischen Anwohnern und Gegnern war gereizt, die Bezirksbeiräte sprachen mit zwei Enthaltungen die Empfehlung aus, die Stadt solle Alternativen prüfen. Auf die Berichterstattung folgten empörte Leserbriefe, der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss (SEVA) des Gemeinderats nahm die Mühltalstraße Ende November kurzfristig von seiner Tagesordnung. Die Stadt wolle die Informationsvorlage – das Amt für Verkehrsmanagement braucht für diese Maßnahme keinen Beschluss irgendeines Gremiums – überarbeiten und erweitern, heißt es damals auf RNZ-Anfrage. Das Thema solle 2019 noch einmal im SEVA besprochen werden.

Im Sommer letzten Jahres machten die Hangbewohner mit den Bezirksbeiräten und Baubürgermeister Jürgen Odszuck eine Ortsbegehung. Detlev Haas von den Anwohnern kam zufällig vorbei, eingeladen waren sie nicht, da deren Ansicht im eigenen Haus bereits vertreten sei, so die Stadt auf RNZ-Anfrage. Der Bezirksbeirat erklärte erneut seine Ablehnung.

Jetzt ist die Ansicht der Anwohner nicht mehr im Amt für Verkehrsmanagement vertreten: "Als Alternative ist angedacht, mehrere Schutzzonen an der Südseite der Mühltalstraße einzurichten, die durch Poller abgesichert sind", erklärt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. Suermann von der IHH begrüßt den neuen Plan: "Das finde ich vernünftig."

Sicherheitsauditor Leven befürwortet immer noch die unechte Einbahnstraße: "Daran hat sich nach wie vor nichts geändert." Aber es gebe "zwei Welten": die "fachliche" und die "politische". Die Verkehrspolizei möchte sich deshalb gar nicht äußern, erklärte ein Polizeisprecher. Die Anwohner hatten von den neuen Plänen noch nichts gehört. Sie sollen im Bezirksbeirat am 19. März im Rathaus vorgestellt werden. "Auch die Anwohnerinnen und Anwohner sind hierzu herzlich eingeladen", erklärt eine Stadtsprecherin.