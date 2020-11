Heidelberg. (RNZ) Erst im Juni überflutete Starkregen die Peterstaler Straße in Ziegelhausen. Im Extremfall kann es immer wieder zu Überschwemmungen, Unterspülungen und Hangrutschen kommen. Die Stadt Heidelberg hat deshalb für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen ein Vorsorge-Konzept erstellt.

Auf einem neuen Onlineportal unter www.heidelberg.de/starkregen stehen jetzt Starkregengefahrenkarten zur Verfügung, die eine individuelle Risikoabschätzung ermöglichen. Bürger können dort auch ihre Erfahrungen und Ideen einbringen, Starkregenereignisse dokumentieren und direkt in den Karten verorten. Einige Maßnahmenvorschläge aus dem Handlungskonzept der Stadt sind bereits eingearbeitet. Alle Ideen können diskutiert und bewertet werden.

"Mit dem Beteiligungsportal möchten wir für das Thema sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger in den Prozess des Starkregenrisikomanagements miteinbeziehen", sagt Sabine Lachenicht, Leiterin des städtischen Amts für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie. Durch den Klimawandel werde erwartet, dass die oft sehr unvorhergesehenen und räumlich begrenzten Starkregenereignisse, wie zuletzt im Juni in Ziegelhausen, zunehmen werden.

Von Starkregen spricht man, wenn es in kurzer Zeit und lokal begrenzt intensiv regnet. Nach Definition des Deutschen Wetterdienstes handelt es sich um Starkregen, wenn in einer Stunde mehr als 15 Millimeter beziehungsweise in sechs Stunden mehr als 20 Millimeter Regen fallen.

Info: www.heidelberg.de/starkregen