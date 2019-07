Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der Einzelhandel auf der Hauptstraße hat ein turbulentes Jahr hinter sich: "Esprit" schloss, dann folgten "Seidensticker" und schließlich Dielmann mitsamt Pustefix-Bär - und "Saks off Fifth" wird in Kürze Karstadt-Sports weichen. Nun droht der Verlust eines weiteren Traditionsgeschäfts: Schuh-Roland schließt seine Filiale in der Hauptstraße 16. Die gibt es seit 1958, 30 Jahre später wurde die Marke von Deichmann übernommen; 2010 wurde das Ladenlokal renoviert, das Sortiment um Damen- und Kinderschuhe erweitert, hinzu kam eine neue Abteilung im ersten Stock.

Das Aus für "Roland", das bis spätestens Ende 2020 erfolgen soll, hat allerdings nichts mit einer eventuellen Schwäche des Einkaufsstandorts Heidelberg zu tun: Der Mutterkonzern Deichmann nimmt die Marke Schuh Roland mit seinen 85 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Markt und ersetzt sie mit "My Shoes" (oft an Supermärkten angesiedelt). Das wiederum hat dann doch etwas mit einem veränderten Einkaufsverhalten zu tun, unter dem gerade der mittelpreisige und in den Innenstädten vertretene Schuhhandel wie "Roland" sehr leidet.

Denn der steht momentan, so die Analyse Deichmanns, unter Druck - sei es durch den Internethandel, sei es durch Modehäuser, die Schuhe verkaufen. "Wir müssen zudem erleben, dass durch sinkende Kundenfrequenzen vor allem in Innenstadtlagen, Preisverfall und eben die Abwanderung ins Onlinegeschäft die Umsätze und damit auch die Profitabilität vieler Geschäftsmodelle stark leiden und somit auf den Prüfstand gestellt werden", sagt Sonja Schröder, die bei Deichmann für die Marke "Roland" zuständig ist.

Das wiederum will Matthias Friedrich, der sich im Amt für Wirtschaftsförderung um den Einzelhandel kümmert, so nicht stehenlassen: "Ich glaube nicht, dass diese Analyse zutrifft, wonach man nicht mehr an eine hochwertige 1a-Lage glaubt. Denn wir haben eine attraktive Innenstadt, hohe Frequenzen und einen guten Branchenmix." Ein Defizit in Sachen Schuhe sieht er trotz dieser Entscheidung nicht, meint aber, dass sich die Stadtverwaltung nun etwas einfallen lassen muss, um den innerstädtischen Handel zu stärken: "Wir müssen schon noch einige Hausaufgaben machen, damit sich der Handel wohlfühlt - von der Aufenthaltsqualität über die bessere Erreichbarkeit der Innenstadt und mehr Events im öffentlichen Raum."

Deswegen will Friedrich auch das 13 Jahre alte Einzelhandelsentwicklungsprogramm fortschreiben - was durchaus auch zu neuen Ansätzen bei der Förderung für die Läden führen könnte. Dabei geht es nicht um direkte Subventionen, um gewisse Branchen in die Stadt zu locken, sondern beispielsweise, nach Bad Dürkheimer Vorbild, um die Übernahme von Ausstattungs- und Handwerkerkosten.

Auf jeden Fall will sich Friedrichs Amt verstärkt mit den Eigentümern von Ladenlokalen oder den Maklern zusammensetzen, um die Ansiedlung von hochwertigen Geschäften sicherzustellen. Denn man will unbedingt verhindern, dass wie bei Dielmann eine Burgerkette nachfolgt - oder wie eine "Roland"-Angestellte sagte: "Wenn das so weiter geht, wird die ganze Hauptstraße noch zu einer Fressmeile."