Heidelberg. (pol/mün) Es war nicht das erste Mal, dass ein 25-Jähriger bei Straftaten erwischt wurde. Dieses Mal endet das hinter Gittern.

Polizei und Staatsanwaltschaft werfen dem Mann räuberischen Diebstahl in Heidelberg und weitere Diebstähle in verschiedenen Kaufhäusern in Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe begangen zu haben. Zudem steht er im Verdacht einer Beleidigung und einer Körperverletzung in Karlsruhe.

Am Dienstagabend soll der Mann in einem Kaufhaus am Heidelberger Bismarckplatz Parfum im Wert von rund 60 Euro gestohlen haben. Kaufhaus-Detektive hatten den Mann erwischt. Auf dem Weg zu deren Büro sei er aber aggressiv geworden und habe sich loszureißen versucht. Zudem habe er einen Detektiv geschubst und versucht, diesen zu schlagen, schreibt die Polizei.

Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter. Seit November 2018 soll er fünf Eigentumsdelikte begangen haben. In einem Fall habe er nach seiner Festnahme einen Polizeibeamten beleidigt. Auch soll er im November einen Wachmann geschlagen und in den Finger gebissen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.