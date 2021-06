Heidelberg. (RNZ) 1000 Unterschriften an einem Tag hatten sie sich vorgenommen. Tatsächlich hat das "Bündnis Radentscheid" an seinem "Super-Sammeltag" am Samstag noch viel mehr erreicht. Über 30 Ehrenamtliche konnten an sechs Standorten zwischen 12 und 20 Uhr 1352 Unterstützerinnen und Unterstützer für den Bürgerentscheid gewinnen. Damit steigt die Zahl der gesammelten Unterschriften auf 5093. "Wir haben nun 50 Prozent der von uns avisierten Menge von 10.000 Unterschriften erreicht", jubelt Dominic Egger.

Die Stadtverwaltung bezweifelt zwar, dass die Forderungen der Initiative die formal-rechtlichen Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid erfüllen. Inzwischen haben sich aber 50 Organisationen dem Bündnis angeschlossen und auch im Gemeinderat gibt es große Sympathien für die Forderungen. Im frisch verabschiedeten Doppelhaushalt sind sogar Gelder dafür eingestellt.

Mit zehn Forderungen geht das Bündnis ins Rennen: So will es ein durchgängiges und sicheres Radwegenetz für Heidelberg. Unter anderem heißt das, dass Radwege mindestens 2,30 Meter breit sein sollten – ab 2022 sollte die Stadt jährlich zehn Kilometer Straße nach diesem Standard ausbauen. Darüber hinaus sollten gefährliche Kreuzungen sicherer gemacht und eine "Grüne Welle" für den Rad- und Fußverkehr umgesetzt werden. Das Bündnis setzt sich aber auch dafür ein, dass Radwege besser gepflegt und von Schnee geräumt werden, dass es mehr verkehrsberuhigte Stadtteile und Quartiere gibt, dass eine sichere und saubere Familien-Mobilität gefördert wird und bis 2030 zusätzlich 8000 sichere Fahrrad-Abstellplätze geschaffen werden.