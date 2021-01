Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Es sind hauptsächlich Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Kontaktpersonen und Menschen, die ihre Angehörigen im Heim besuchen möchten, die sich derzeit auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Eppelheimer Straße auf Corona testen lassen. Es kommen auch einige vorbei, die sich "einfach mal so" überprüfen lassen wollen, erzählt Nikolas Karavassilis, Gründer und Geschäftsführer von Aspilos. Der Hersteller von Hygieneartikeln betreibt seit Ende Dezember das "Drive through"-Schnelltestzentrum. Ab Mittwoch wird es im Neuenheimer Feld, im Heidelbeach neben dem Tiergartenbad, eine zweite Schnellteststation geben.

Seit Anfang Januar übernimmt die Stadt Heidelberg für ihre Einwohner die Hälfte der Kosten für einen solchen Schnelltest. 14,50 Euro kostet er somit. "Wir gehören deutschlandweit zu den günstigsten. Für den Zuschuss muss man die Stadt loben. Das hat Oberbürgermeister Würzner sehr gut entschieden", sagt Karavassilis. Auch FFP2-Masken bietet Aspilos auf der Internetseite an.

Hintergrund > Das Heidelberger Unternehmen Aspilos GmbH betreibt seit dem 30. Dezember 2020 auf dem Parkplatz des "Bauhauses" in der Eppelheimer Straße 48 ein "Drive through"-Schnelltestzentrum. Seit 4. Januar übernimmt die Stadt die Hälfte der Kosten eines Testes (maximal 14,50 Euro) für [+] Lesen Sie mehr > Das Heidelberger Unternehmen Aspilos GmbH betreibt seit dem 30. Dezember 2020 auf dem Parkplatz des "Bauhauses" in der Eppelheimer Straße 48 ein "Drive through"-Schnelltestzentrum. Seit 4. Januar übernimmt die Stadt die Hälfte der Kosten eines Testes (maximal 14,50 Euro) für Heidelberger Bürgerinnen und Bürger. Dieses Angebot gilt noch für den gesamten Januar. Der Zuschuss wird direkt beim Bezahlen abgezogen; mit seinem Ausweis muss man nachweisen, dass man in Heidelberg wohnt. > Termine können im Internet unter https://aspilos.de/testzentrum gebucht werden. Ab Mittwoch kann zwischen den Standorten "Bauhaus" in der Eppelheimer Straße und "Heidelbeach" in der Tiergartenstraße gewählt werden. Personen, die sich kostenpflichtig testen lassen möchten, wird im "Drive through"-Schnelltestzentrum nach vorheriger Terminvereinbarung im Auto sitzend durch die offene Fensterscheibe ein Nasenrachenabstrich entnommen. Ihr Testergebnis erhalten die Kunden im Testzentrum rund 20 Minuten nach dem Abstrich per E-Mail.

Wöchentliche Schnelltests und weniger Gutscheine für FFP2-Masken, das wünscht sich Karavassilis von der Politik. "Die Masken sind sicher wichtig, aber unterbrechen können wir Infektionsketten nur, wenn wir regelmäßig testen", ist er überzeugt. Seine fast dreiwöchige Erfahrung beim Testen hat ihm gelehrt, dass viele vorher gar nicht ahnen, dass sie positiv sind. Durch wöchentliche Schnelltests für alle könne die Pandemie besser bekämpf werden.

Rund 200 Personen am Tag wurden in den letzten drei Wochen auf dem Baumarktparkplatz getestet. Sie seien jeden Tag ausgebucht, nicht nur von Heidelbergern. Viele kämen aus dem Odenwald, Darmstadt oder Frankfurt, erzählt Karavassilis. Seine Schnelltests seien zu 98 Prozent sicher. "Das heißt natürlich immer noch, dass von 100 positiv getesteten Personen zwei falsch positiv sind", erklärt er. Deswegen sei es verpflichtend, in einem solchen Fall einen PCR-Test in einer Corona-Schwerpunktpraxis durchzuführen. Trotzdem gelten die Schnelltests mittlerweile als so sicher, dass eine Quarantäne fünf Tage nach Kontakt mit einer infizierten Person sowie einem negativen Test aufgehoben werden darf. "Man darf dennoch nicht vergessen, dass ein Schnelltest immer nur eine Momentaufnahme ist", so Karavassilis. Er verliere mit dem nächsten persönlichen Kontakt seine Gültigkeit.

"Die Beschwerde, wir diskriminieren Menschen, die kein Auto haben, möchte ich zurückweisen", merkt Karavassilis an. "Natürlich kann man sich bei uns auch ohne Auto testen lassen. Es ist nur dringend notwendig, einen Termin auszumachen." Aus Sicherheitsgründen könne man nicht hinnehmen, dass Leute unangekündigt und dann noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad kämen. "Mir ist bewusst, dass es vor allem für die ältere Generation ärgerlich ist, dass alles nur digital läuft", sagt Karavassilis. Aber nur so sei es möglich, direkt den Befund online zu erhalten, ohne den Testbetrieb zu behindern und Mitarbeiter oder andere Patienten zu infizieren.