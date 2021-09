Der Schlossbergtunnel in Heidelberg. Archiv-Foto: Joe

Heidelberg. (RNZ/rl) Aufgrund von Wartungsarbeiten wird der Schlossbergtunnel von Dienstag bis Freitag, 7. bis 10. September, jeweils in den Nächten von 20.15 bis 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Hiervon betroffen sind auch die Buslinien 31 und 32.

Die Busse der Linie 31 in Fahrtrichtung Kopfklinik sowie die Busse der Linie 32 in Fahrtrichtung Kirschnerstraße werden zwischen den Haltestellen Herrenmühle, Steig C und Bismarckplatz über die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

In der Gegenrichtung verkehren die Buslinien 31 und 32 weiterhin nach der derzeit geltenden Umleitung aufgrund von Bauarbeiten in der Grabengasse.

Die Haltestellen Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz können in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Die Haltestelle Universitätsplatz entfällt noch bis voraussichtlich Freitag, 24. September.