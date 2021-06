Zahlreiche Schlierbacher, darunter viele Familien mit Kindern, protestieren am Samstag gegen die Aufhebung der Durchfahrtssperre für die Unterführung am Gutleuthofhang. Diese war gerichtlich angeordnet worden. Foto: Stadtteilverein Schlierbach/Klatt

Von Anica Edinger

Heidelberg. Er sollte für mehr Sicherheit in Schlierbach sorgen – jetzt muss der Poller an der Unterführung am Gutleuthofhang entfernt werden. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am 24. Juni entschieden, dass der Poller und damit die Sperrung der Unterführung für den Autoverkehr rechtswidrig ist und der zuvor bestehende Zustand wiederherzustellen sei. Gegen die Sperrung der Unterführung für den Autoverkehr hatte ein Schlierbacher Bürger geklagt.

Via Pressemitteilung teilt die Stadt mit, dass sie die Entscheidung des Gerichts "bedauert". Der Poller war erst vor gut zwei Jahren, im Juni 2019, auf Initiative der Kinderbeauftragten in Schlierbach und mit Unterstützung des Stadtteilvereins installiert worden. Insbesondere Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrern, Älteren mit Rollatoren sowie Eltern mit Kinderwagen sollte so ein sicherer Zugang zum neu eröffneten Rewe-Markt am "Grünen Hag" ermöglicht werden. Denn die Kinderbeauftragten bemängelten, dass die Unterführung zu klein und zu eng sei. Begegneten sich dort etwa ein Rollstuhlfahrer und ein Auto, sei nicht ausreichend Platz. Gefahrensituationen entstünden außerdem, weil Autofahrer häufig mit viel zu hoher Geschwindigkeit von der B37 kommend in die Unterführung einführen.

Die Entscheidung für den Poller hatte damals schließlich die Untere Verkehrsbehörde in Abstimmung mit der Verkehrspolizei nach Verkehrszählungen getroffen. Die Kommunale Behindertenbeauftragte der Stadt sowie Mitglieder des Bezirksbeirates Schlierbach hatten den Vorschlag für die Sperrung seinerzeit ausdrücklich begrüßt.

Das Gericht jedoch befand nun: Die Voraussetzungen für die Rechtsgrundlage, nach der die Verkehrsbehörde Maßnahmen anordnen kann, seien nicht erfüllt. Der Einzelfall, dass sich etwa Rollstuhlfahrer und Auto begegnen, könne zwar eine erhebliche Gefahrenlage auslösen. Allerdings sei es fraglich, ob insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen die Unterführung überhaupt nutzen würden. Die Verkehrszählungen würden hier keine rechtfertigenden Auffälligkeiten zeigen, Anhaltspunkte für eine konkret belegbare Gefahrenlage seien nicht gegeben, heißt es in dem Urteil.

In Schlierbach regt sich massiver Widerstand gegen die Gerichtsentscheidung. Einem spontanen Aufruf zu einem Protest mit einer Vorlaufzeit von nur wenigen Stunden folgten vergangenen Samstag zahlreiche Familien mit Kindern. Christopher Klatt, der Vorsitzende des Stadtteilvereins Schlierbach, erklärt: "Die Unterführung ist der einzig gescheite Zugang zum Rewe-Markt. Wenn ein Kind etwa Brötchen holen geht und ein Auto durchfährt, ist es einfach gefährlich."

Um dieser Gefahrenlage trotz Poller zu begegnen, wird künftig für den Abschnitt der Unterführung Tempo 10 gelten, ehe diese in die Tempo-30-Zone führt, teilt die Stadt mit. So solle auch die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Für Klatt ist diese Maßnahme aber nicht ausreichend. Und auch die Kinderbeauftragte des Stadtteils, Daniela Micol, wandte sich bereits per Brief an das städtische Verkehrsmanagement. Sie fordert einen erneuten Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Stadt. Und: "Gern kann einer der Verwaltungsrichter mal mitkommen und erleben, wie es ist, wenn man mit Kinderwagen in der Unterführung ist und ein Auto von unten gefahren kommt." Ausweichen sei dann nicht möglich und mit Rücksicht seitens der Autofahrer sei auch nicht zu rechnen. "Das ist leider ein Erfahrungswert und keine theoretische Annahme", so Micol.

Der Stadtteilverein fordert die Verwaltung auf, sich mit dem Urteil nicht abzufinden. Entweder müsse Widerspruch eingelegt oder eine ordentliche Begründung für die Installation des Pollers beim Gericht nachgeliefert werden. Doch die Stadt macht auf RNZ-Anfrage wenig Hoffnung darauf, dass die Durchfahrtssperre in naher Zukunft zurückkehren wird. Aus dem Rathaus heißt es: "Nach der Bewertung des Gerichtsurteils sehen wir leider keine Chancen, im Rahmen eines Berufungsverfahrens zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Der Poller wird daher nicht bleiben können. Es fehlt jetzt die nötige Rechtsgrundlage."